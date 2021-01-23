کشف ۴۰۰ کیسه کود شیمیایی قاچاق در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، دلاور القاصی مهر اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی بخش موسیان از توابع شهرستان دهلران، با انجام اقدامات تخصصی و گشت زنی هدفمند و همچنین اجرای ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی‌های اولیه ماموران انتظامی از کامیون، ۴۰۰ کیسه کود شیمیائی قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه ارزش ریالی این محموله قاچاق توسط کارشناسان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این راستا ۲ متهم با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

القاصی مهر با بیان اینکه کودهای شیمیائی کشاورزی مکشوفه طی هماهنگی با مرجع قضائی بین کشاورزان شهرستان توزیع شد، گفت: از آنجایی که ورود کالاهای قاچاق به کشور مغایر با اقتصاد مقاومتی بوده و سلامت جامعه و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می‌دهد، تلاش پلیس جهت مبارزه با اخلالگران اقتصادی کماکان ادامه دارد.