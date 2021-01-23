به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه عاشورا، عابدین خرم خدمت به مردم و رضایت آنها را اولویت اصلی مسئولان برشمرد و افزود: مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران باید این نکته را به یاد داشته باشند که اولویت اصلی آنها خدمت و جلب رضایت مردم است و نگاه دنیوی در این پست‌ها و مقام‌ها باید جزو اولویت‌های آخر یک مسئول انقلابی قرار بگیرد.

وی خدمت به مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران را بزرگ‌ترین نشان و مدال افتخار برای مسئولان دانست و اظهار داشت: باید توجه داشت که خدمت به مسلمین اجر اخروی و بزرگی پیش خداوند متعال دارد و باید قدردان نعمت جمهوری اسلامی باشیم که این فرصت را در اختیار مسئولان قرار داده است.

خرم تغییر و تحول در همه جا را مرسوم و طبیعی خواند و اضافه کرد: مهمترین نکته در این زمینه با جان و دل کار کردن در هر جایگاهی است.

وی اصل ولایت فقیه و اطاعت از فرامین ولی فقیه طبق آیات، احادیث و آموزه‌های علمای دین را بر همه کس واجب دانست و با بیان اینکه ولایت پذیری و ایثارگری از بارزترین اخلاقیات بسیجیان و سپاهیان است، گفت: همه شهدای انقلاب از اول تا امروز همین ویژگی‌ها را داشتند چراکه بدون داشتن چنین شاخصه‌هایی، فدا کردن جان و مال خود امکان پذیر نخواهد بود.