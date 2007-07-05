تفاهمنامه همکاریهای سازمان تربیت بدنی و وزارت تعاون به امضای علی آبادی و عباسی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی آبادی در مراسم ویژه امضای این تفاهم نامه که با حضور معاونان سازمان و وزارت تعاون انجام شد ، با اشاره به سیاست محوری و سازنده دولت به تعاون در کشور ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک سازمان ورزش و وزارت تعاون زمینه های خوبی در اشتغال قهرمانان و ورزشکاران ، تولیدات ورزشی و برنامه های حمایتی از پیشکسوتان ورزش کشور ایجاد شود.

وی اضافه کرد: امیدوارم این تفاهمنامه شرایط خوبی را در زمینه شکل گیری مرحله جدیدی از تعاون در جامعه ورزش فراهم کرده و قدم خیری در برنامه های حمایتی سازمان تربیت بدنی از جامعه ورزش کشور باشد.

محمد عباسی وزیر تعاون نیز تفاهمنامه سازمان و این وزارتخانه را اتفاقی میمون دانست و همکاری آغاز شده را به همت پیگیریهای مهندس علی آبادی در جهت توسعه همه جانبه اتحاد و همدلی در جامعه ورزش و برخورداری این قشر از شرایطی بهتر دانست.

وی با تاکید بر اینکه جامعه ورزش باید به لحاظ معیشتی جایگاه خود را بدست آورد گفت: بخش تعاونی می تواند در زمینه اشتغال و مسکن جامعه ورزش نقش اساسی ایفا کند. براین مبنا امکانات وزارت تعاون درصندوق تعاون و امکانات سازمان تربیت بدنی در بخش های مختلف می تواند تجمیع شده و فرصت های بهتری را پیش روی جامعه ورزش کشور قرار دهد.

این گزارش حاکیست این تفاهمنامه به منظور تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی بویژه بند (2 ) اصل ( 43 ) و همچنین تسریع در سیاستهای کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی در راستای ابلاغیه های اول خرداد ماه سال 84 و تیر ماه سال 85 مقام معظم رهبری با عنایت به ماده 102 قانون برنامه چهارم توسعه و از طرفی جهت توسعه و گسترش فعالیت های مردمی در قالب تشکل های تعاونی و همگانی نمودن ورزش و حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش و خانواده های آنان که عمدتا از جمله اقشار کم در آمد جامعه هستند و ضرورت توسعه و تعمیم فرهنگ تعاون و توسعه ورزش و تربیت بدنی و با عنایت به مفاد مواد ( 1 ، 4 ، 17 ، 18 ، 24 )و بند( 3 و 5 ) ماده 88 قانون بخش تعاونی با هدف ایجاد و تامین شرایط این تفاهمنامه فیمابین وزارت تعاون و سازمان تربیت بدنی منعقد شده است.

اهداف این تفاهمنامه به شرح زیر است:

1 – تقویت و توسعه فعالیت های بخش تعاونی از طریق گسترش آن در جامعه ورزش در قالب تعاونی برای ورزشکاران ، قهرمانان ، پیشکسوتان و خانواده های آنان بویژه فرزندان ، فارغ التحصیلان مراکز علمی و آموزش عالی کشور و کلیه دست اندرکاران ورزش کشور.

2 – استفاده بهینه از پتانسیل های مادی ، معنوی ، آموزشی و تحقیقاتی طرفین تفاهمنامه از جمله اعتبارات و امکانات صندوق تعاون کشور، صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و اعتبارات تخصیصی به وزارت تعاون و سازمان تربیت بدنی برای توسعه فعالیت های ورزشی و بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.

3 – کمک به ایجاد اشتغال پایدار و مولد برای ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش و فرزندان آنان از طریق ایجاد تشکل های تعاونی اشتغال زا و زود بازده.

4 – استفاده بهینه از فضاهای ورزشی با هدف توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و بهره برداری مناسب و کاهش هزینه های نگهداری مجموعه های ورزشی و همچنین استفاده از ظرفیت های کامل ورزشگاه ها با تاسیس شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با مشارکت ورزشکاران ، قهرمانان ، پیشکسوتان و دست اندرکاران ورزش و فرزندان واجد شرایط آنان و واگذاری شرکت ها ، اماکن و باشگاههای ورزشی به تعاونی های تشکیل یافته بر اساس سیاست های ابلاغی اصل 44 .