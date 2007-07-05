به گزارش خبرگزاری مهر، سوزوکی از جمله شرکت های معتبر در عرصه فناوری نوین موتورسیکلت سازی جهان به شمار می آید. این شرکت برای آنکه از گردونه رقابت با سیار رقبا خارج نشود، نخستین سیستم موتور موتور کراس خود را که به سیستم سوخت رسانی الکتریکی مجهز است، معرفی کرده است.

این سیستم جدید در مدل جدید موتورسیکلت های سوزوکی موسوم به 2008 RM-Z450 به کار گرفته شده و پبش بینی می شود که با استقبال گسترده علاقمندان به سرعت مواجه شود.

موتورکراس جدید سوزوکی مجهز به سیستم سوخت رسانی الکتریکی

در این سیستم جدید که به صورت انتقال سوخت از کم به میانگین عمل می کند، از پمپ سوخت بدون باتری داخلی استفاده شده که در باک سوخت موتور قرار گرفته است. افزایش ضریب عملکردی و قدرت موتور در این موتورکراس از جمله ویژگی های دیگر آن محسوب می شود.

نمایی از سیستم سوخت رسانی الکتریکی موتورکراس سوزوکی

شرکت نه چندان بزرگ اما سرشناس GoBike نیز در ماه های اخیر فناوری ساخت موتورسیکلت ها را دستخوش تغییراتی کرده است. توجه مدیران این شرکت به استفاده از سیستم های الکتریکی در سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت ها موجب شده تا مدل های جدیدی از این نوع موتورها ساخته و روانه بازار شوند.

این شرکت اخیرا موتورسیکلت الکتریکی را طراحی و ساخته است که تنها در مدت 7/2 ثانیه از حالت سکون به سرعت 60 مایل بر ساعت می رسد. آنچه که در بالابودن شتاب و سرعت موتورسیکلت evDaytona تاثیر زیادی داشته است، طراحی آیرودینامیکی خاص آن است که مقاومت هوا را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

موتورسیکلت الکتریکی شرکت GoBike

استفاده از منابع جدید سوختی، حرف اول را در تحول فناوری ساخت موتورسیکلات ها می زند. اخیرا موتورسیکلت خورشیدی موسوم به SunRed طراحی و ساخته شده است که به جهت فوق العاده بودن طراحی، جایزه ویژه فناوری های ابتکاری نمایشگاه بین المللی بارسلونا را از آن خود کرده است.

این موتورسیکلت جدید می تواند انرژی الکتریکی دریافتی از خورشید را ذخیره سازی کرده و آن را با بالاترین معیارهای زیست محیطی صرف فعال سازی سیستم حرکتی خود می کند.

SunRed موتورسیکلت خورشیدی با طراحی پوسته ای

طراحی خاص صفحات خورشیدی این موتورسیکلت این امکان را فراهم کرده است که بیشترین میزان انرژی خورشیدی جذب شود. فناوری های نوین به کار رفته در آن امکان ذخیره سازی انرژی مورد نیاز برای طی 20 کیلومتر را فراهم کرده است.

شرکت Next Bike Sdn Bhd of Naza Group نیز نسل جدیدی از موتورسیکلت ها را به بازار جهانی معرفی کرده است. این موتورسیکلت که Ducati 1098 نام دارد از سوی مجله معتبر و تخصصی Motorrad در آلمان و مجله ایتالیایی زبان In Moto به عنوان موتورسیکلت سال 2007 برگزیده شده اند.

Ducati 1098 موتورسیکلت برگزیده جهان در سال 2007

این موتورسیکلت که اخیرا در کوالالامپور به نمایش گذاشته شده است، نه تنها از حیث زیبایی، فوق العاده است بلکه هم اکنون پرقدرت ترین موتورسیکلت دو سیلندر جهان نیز محسوب می شود.