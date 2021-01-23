به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت «احمد حبیبی‌فر» در شهریار برگزار شد.

بر اساس این گزارش پیکر شهید مدافع امنیت با حضور خانواده معظم شهید، طاهری فرماندار شهریار، امام جمعه شهریار، فرمانده انتظامی غرب استان تهران و سایر مسئولان تشییع شد.

گفتنی است که این شهید والا مقام از شهدای مدافع امنیت نیروی انتظامی و ستوان دوم بود که روز پنجشنبه دوم بهمن ماه در درگیری با قاچاقیان سوخت مجروح و پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.

در تشریح بیشتر جزئیات شهادت این شهادت لازم به ذکر است که اعلام شود، مأموران پلیس بخش بمپور ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان، یکم بهمن ماه، که برای برقراری نظم و امنیت در حال گشت زنی بودند، به یک دستگاه کامیون سوخت کش مشکوک که پس از دستور ایست متواری می‌شود.

مأموران پلیس بمپور برای حفظ جان مردم و خودروهای در حال تردد از هرگونه تنش برای متوقف کردن کامیون جلوگیری کرده که راننده خودرو کامیون با بی رحمی تمام یکی از مأموران را زیر کرده و متواری می‌شود که در یک تعقیب و گریز چند دقیقه‌ای خودرو متوقف و راننده دستگیر می‌شود و کامیون متوقف شده دارای سوخت قاچاق بوده که برای متواری شدن مرتکب این حادثه شد و متأسفانه در این حادثه ناگوار ستوان دوم «احمدحبیبی فر» به شدت مجروح که بلافاصله به بیمارستان منتقل اما به علت شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بر اساس این گزارش شهید «احمد حبیبی فر» متولد بیست و یکم آذرماه ۱۳۷۰، مجرد و اهل و ساکن شهریار بود.