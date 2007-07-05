وزیر دفاع ایران به بلاروس رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامهای بلاروس اعلام کردند: "مصطفی محمد نجار" روز چهارشنبه عازم این کشورشد، اما از ارائه جزئیات اهداف سفر وی خودداری کردند. کمتر از دو ماه قبل محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران از بلاروس دیدار کرده بود.

بنا بر اعلام بخش مطبوعاتی وزارت دفاع بلاروس، نجار و همتای بلاروسی وی درباره "چشم اندازهای همکاری" دوجانبه گفتگو خواهند کرد.

طی سفر اخیر احمدی نژاد به بلاروس، "الکساندر لوکاشنکو"، ریئس جمهور این کشور گفت که دو کشورهمکاری استراتژیک با یکدیگر دارند و احمدی نژاد نیز گفت ظرفیت بالقوه عظیمی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد.

"الکساندر آلسین"، تحلیلگر نظامی مستقل گفت که گمان می ‌کند ایران به مدرنیزه کردن سامانه های موشکی ضدهوایی شوروی سابق و تجهیزات الکترونیکی دفاعی علاقه‌مند است.