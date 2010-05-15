رژیمهای عربی با مذاکرات سازش در پی نکبتی جدید علیه ملت فلسطین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "ابوعماد الرفاعی" در پاسخ به این پرسش که اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در رابطه با ازسرگیری مذاکرات سازش در خاورمیانه چیست، اظهار داشت: دولت آمریکا تلاش می کند تا با از سرگیری مذاکرات سازش وضعیت نابسامان خود را در منطقه بهبود بخشد به ویژه پس از آنکه واشنگتن در مدیریت برخی پرونده ها [در منطقه] مثل عراق و افغانستان عاجز ماند.

وی افزود: اما رژیم صهیونیستی قصد دارد از مذاکرات برای پیشبرد سیاست های تجاوزکارانه خود بهره ببرد و از این فرصت و زمان آن برای اجرای طرح های توسعه طلبانه خود از جمله توسعه شهرک ها، یهودی سازی آثار اسلامی و مسیحی قدس، اخراج شمار زیادی از فلسطینی های ساکن کرانه باختری و اعمال فشار بر اعراب ساکن اراضی اشغالی 1948 استفاده کند.

الرفاعی در ادامه گفت: همچنین آمریکا می خواهد از سرگیری مذاکرات بر حضور نظامی آن در عراق و افغانستان تاثیر بگذارد و این مسئله را تحت الشعاع قرار دهد به ویژه اینکه برای این کشور آشکار شد که بین اقدامات تجاوزکارانه صهیونیست ها در فلسطین و افزایش حملات علیه نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان رابطه محکمی وجود دارد.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در لبنان خاطرنشان کرد: از سرگیری مذاکراتی که اکنون شاهد آن هستیم بیانگر این است که باراک اوباما تصمیم گرفت بحران فلسطین و رژیم صهیونیستی را تنها مدیریت کند چرا که دولت آمریکا تمایل و توانایی ایجاد راه حل این بحران را ندارد لذا از سرگیری مذاکرات بر اساس توافق آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفت توافقی که به موجب آن مدیریت این بحران به گونه ای باشد که سرپوشی مناسب را برای ادامه تجاوزات دشمن صهیونیستی فراهم آورد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین علی رغم تجاوزات رژیم صهیونیستی همچون اخراج فلسطینی ها از کرانه باختری به از سرگیری مذاکرات سازش تن داد گفت: ابومازن سیاستی را اتخاذ کرده است که در جهان سیاست به عنوان پدیده ای عجیب تلقی می شود و این سیاست مبتنی بر این است که مذاکرات بیشتر، سریعتر و فشرده تر جایگزین مذاکره شود.

الرفاعی در ادامه گفت: ابومازن در حالی به از سرگیری مذاکرات تن داده است که گذشت دو دهه از مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی نشان داده که اصل مذاکره از اساس اشتباه بوده است و از زمان امضای توافقنامه اسلو تا امروز نیز واقعیت های میدانی این امر را تاکید کرده اند که مذاکرات همواره باعث از بین رفتن حقوق ملت فلسطین، ضعف موضع هیئت مذاکره کننده فلسطینی، فراهم کردن فرصت برای اجرای سیاست های رژیم صهیونیستی و تغییر واقعیت های موجود شده اند. بنابراین مذاکرات امروز نیز تفاوتی با مذاکرات پیشین نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: ابومازن موضعی را اتخاذ کرده که علیه گزینه مقاومت است مقاومتی که مثمر ثمر بودن آن در نبرد با دشمن اشغالگر، وارد کردن خسارت به آن و کسب دستاوردهای عملی و واقعی همچون عقب نشینی بدون قید و شرط صهیونیست ها از نوارغزه ثابت شده است.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین اظهار داشت: ابومازن خود و تشکیلاتش را اسیر اصل مذاکره کرده است به طوری که داوطلبانه از تمامی ابزارهای قدرت فلسطینی کناره گیری کرده و پوششی را برای اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی فراهم کرده است.

وی افزود: ابومازن گمان می کند به این ترتیب با ادبیات کشورهای بزرگ سخن می گوید و همسویی و همگرایی این کشورها را با تشکیلات خودگردان فلسطین جلب می کند اما فراموش کرده است که رژیم صهیونیستی نوک پیکان طرح های غرب در منطقه است و این رژیم از زمان تاسیس برای تمامی تجاوزات و جنایات خود سرپوشی سیاسی قرار داده است و رابطه غرب با این رژیم به مجرد رفتار مناسب ابومازن تغییر نخواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که پیامدهای اعتماد ابومازن و برخی کشورهای عربی به از سرگیری مذاکرات سازش چیست گفت: نخستین تاثیر منفی اعتماد به از سرگیری مذاکره، پافشاری دشمن صهیونیست به مواضع تجاوزکارانه اش است به طوری که این رژیم بلافاصله پس از موافقت تشکیلات خودگردان فلسطین با از سرگیری مذاکرات اعلام کرد که به توسعه شهرک ها و یهودی سازی قدس ادامه خواهد داد و در واقع رژیم صهیونیستی با این اقدام خواست فلسطین، کشورهای عربی و تضمین های آمریکا مبنی بر توقف شهرک سازی را نادیده گرفت. از سوی دیگر زمان انجام مذاکرات سرپوشی سیاسی را برای اجرای سیاست های رژیم صهیونیستی به ویژه اخراج فلسطینی ها از کرانه باختری و تخریب هر چه بیشتر منازل [اعراب] در قدس شریف را فراهم خواهد کرد.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در لبنان افزود: تداوم محاصره غزه و ملت صبور و استوار فلسطین و نیز ادامه سیاست همکاری امنیتی تشکیلات خودگردان با سرویس های اطلاعاتی دشمن و بازداشت اعضای مقاومت در کرانه باختری از دیگر پیامدهای ازسرگیری مذاکرات سازش به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: خطرناکترین پیامد موضع اخیر فلسطین و کشورهای عربی مبنی بر از سرگیری مذاکرات سازش سخنانی است که اکنون به طور آشکار در مورد اسکان آوارگان فلسطینی و وطن جایگزین برای آنها در اردن، لبنان، برخی کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین می شنویم و در واقع اگر این سخنان صحت داشته باشد به معنای این است که تشکیلات خودگردان فلسطین و برخی رژیم های عربی به دنبال فاجعه و نکبتی جدید علیه ملت فلسطین هستند.

-----------------------------------

مصاحبه: سمیه خمارباقی