برتری یک نیمه ای تراکتور مقابل گل گهر

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر دو تیم گل گهر و تراکتور از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه امام علی (ع) به میدان رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تراکتور به پایان رسید. تک گل این نیمه در دقیقه ۴۴ توسط احسان حاج صفی روی پاس مسعود شجاعی به ثمر رسید.

اتفاق ویژه در نیمه اول این بازی، مصدومیت محمدرضا اخباری سنگربان تیم تراکتور بود که منجر به وقفه‌ای حدوداً ۵ دقیقه‌ای در بازی شد و در نهایت وی در دقیقه ۲۰ با حبیب فر عباسی دروازه جوان تیم تراکتور تعویض شد.

اخباری در زمان حضورش در بازی حداقل دو موقعیت خوب را با واکنش‌های به موقع خود از تیم گل گهر گرفت.

این نیمه ۷ دقیقه وقت اضافه داشت ولی به دلیل مصدومیت احسان حاج صفی در وقت‌های اضافه، داور در دقیقه ۹+۴۵ سوت پایان نیمه نخست را زد.