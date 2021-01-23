«خلیلزاد» در سمت نماینده ویژه آمریکا در افغانستان ابقا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ان‌ان از قول سه منبع آگاه در دولت جو بایدن گزارش داده است که زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، ابقا می‌شود.

خلیلزاد بیش از دو سال است که مدیریت روند صلح افغانستان را در دست دارد و در این مدت توانسته است با گروه طالبان به توافق مفصلی دست یابد.

بر اساس این توافق، طالبان رابطه خود با القاعده را قطع می‌کند و با دولت افغانستان وارد مذاکرات مستقیم صلح می‌شود و از حمله به سربازان آمریکایی در افغانستان خودداری می‌کند. آمریکا هم در مقابل متعهد می‌شود که در صورت برآورده شدن شرایط مندرج در این توافقنامه، تا ماه مه سال ۲۰۲۱ تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.

ابقای خلیلزاد در سمت فرستاده ویژه آمریکا در امور یک کشور در دولت جدید بایدن، امری عادی نیست و دولت‌های جدید در آمریکا معمولا اعضای تیم خود را در مقام‌های مهم دیپلماتیک می‌گمارند؛ اما به نظر می‌رسد خلیلزاد حمایتی فراجناحی دارد و تسلط عمیقش بر اوضاع افغانستان، ضرورت حفظ او در چنین جایگاهی را ایجاب کرده است.