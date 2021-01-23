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۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۴۶

رئیس علوم پزشکی زنجان:

۱۵۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

۱۵۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

زنجان-رئیس علوم پزشکی استان زنجان گفت: ۱۵۰ بیمار به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه از ظهر دیروز تاکنون، ۱۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: ۱۵۰ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته یک نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باختند، افزود: در مجموع تاکنون هزار و ۱۲۳ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس علوم پزشکی زنجان، افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۶ هزار و ۷۴۴ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: در مجموع تاکنون ۱۸ هزار و ۹۲۹ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شده‌اند.

کد مطلب 5128952

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