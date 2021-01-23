به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری بعد از ظهر امروز اظهار کرد: گروه ویژه عملیات ترافیکی استان کرمانشاه با تلفیق تیم‌های محسوس و نامحسوس در جاده‌های پرحادثه استان حضور خواهند یافت و به صورت ویژه با تخلفات رانندگی پرخطر برخورد می‌کنند.

وی با اعلام اینکه عامل بسیاری از تصادفات ارتکاب تخلفات حادثه ساز است، افزود: تمرکز تیم‌های نامحسوس روی برخورد با این تخلفات که اغلب شامل سرعت و سبقت غیر مجاز، استفاده از تلفن همراه و عدم استفاده رانندگان و سرنشینان از کمربند ایمنی است، متمرکز شده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: برابر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ارتکاب همزمان ۲ تخلف حادثه ساز منجر به توقیف ۷۲ ساعته وسیله نقلیه شده و بر همین اساس خودرو رانندگان در صورت ارتکاب این تخلفات توسط تیم‌های گروه کنترل ویژه عملیات ترافیکی توقیف خواهد شد.

حیدری خاطر نشان کرد: لباس اعضای تیم‌های ویژه دارای دوربین بوده و کلیه گفتگوها و رویدادها در حین اعمال قانون ثبت خواهد شد، از این رو سابقه مستندی از نحوه اعمال قانون در هنگام ارتکاب تخلف به جای خواهد ماند.

گفتنی است، نصرت الله شعبانی به عنوان فرمانده گروه کنترل عملیات ترافیکی پلیس راه استان کرمانشاه انتخاب شده است.