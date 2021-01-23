۷۶۵ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلوعیان عصر شنبه در چهارصدمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهارکرد: از محل اعتبارات رونق تولید سال ۹۹، درخواست تسهیلات ۴۲۰ واحد تولیدی استان دریافت شده که بیش از سه هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی گفت: تاکنون ۱۳۸ واحد تولیدی استان موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شده و به این واحدها ۷۶۵ میلیارد تومان پرداخت شده است.

طبق گفته وی هم اکنون استان گلستان در پرداخت تسهیلات رونق تولید پس از استان‌های البرز و سمنان، رتبه سوم کشور را در اختیار دارد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت گلستان بیان کرد: همچنین از محل اعتبارات تبصره ۱۸ هم از ۹۹ درخواست مصوب شده، تاکنون به ۲۷ واحد حدود ۲۲۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که استان در جایگاه پانزدهم کشور قرار گرفته است.

طلوعیان اضافه کرد: از محل اعتبارات بازسازی و نوسازی هم تاکنون درخواست تسهیلات ۲۴۳ واحد تولیدی استان جهت دریافت ۹۴۳ میلیارد تومان در کارگروه مصوب و جهت پرداخت به بانک‌های استان ارسال شده که ۵۱ واحد ۱۶۱ میلیارد تومان تسهیلات این بخش را دریافت کرده‌اند و گلستان در این بخش پس از استان‌های هرمزگان و البرز در رتبه سوم کشور قرار دارد.