رسانه های دانمارکی از پیوستن لادروپ به ختافه خبر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اینکه قرار شد برند شوستر جایگزین فابیو کاپلو در تیم فوتبال رئال مادرید شود، مسئولان ختافه به جای این مربی، مایکل لادروپ دانمارکی را به خدمت گرفتند.

لادروپ گفت: ما در خصوص تمام جزئیات با یکدیگر مذاکره کرده ایم. همه چیز به نتیجه رسیده با این حال تا زمانی که تکلیف شوستر در این تیم نهایی نشود نمی توانیم قراردادی منعقد کنیم.

مربی پیشین تیم فوتبال بروندبی دانمارک از بیان اطلاعات بیشتری در این خصوص خودداری کرد.

تیم فوتبال ختافه فصل گذشته موفق شد برای نخستین بار در تاریخ به دیدار نهایی رقابت های کوپا دل ری راه پیدا کند . این تیم در این بازی با نتیجه یک بر صفر مقابل سویا شکست خورد.