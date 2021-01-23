کمبود آرد در قطب تولید گندم کشور قابل گذشت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پارس آباد که با حضور استاندار اردبیل و امام جمعه شهرستان بیله سوار و نیز نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان پارس آباد یکی از قطب‌های اصلی کشت و تولید گندم در کشور است و کمبود آرد در این شهرستان قابل گذشت نیست.

وی با درخواست از مسئولین که با تدابیر ویژه نسبت به تأمین نیازهای اساسی مردم گام بردارند افزود: مردم این شهرستان با توجه به اینکه در حاشیه رود ارس زندگی می‌کنند از مشکل کمبود آب شرب در روستاها رنج می‌برند که زیبنده مردم سختکوش و تولید کننده این منطقه نیست.

امام جمعه پارس آباد عدم اشتغال جوانان را اساسی‌ترین مشکل فرهنگی جامعه عنوان کرد و گفت: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی که جوانان در معرض خطرات آن قرار دارند جز تأمین فرصت‌های شغلی برای آنان چاره‌ای نیست.

حجت الاسلام باقری بنابی بیکاری جوانان را اساسی‌ترین مشکل فرهنگی شهرستان پارس آباد عنوان کرد و افزود: قطعاً رفع این مشکل باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود با اینکه اطلاع داریم این مشکل در تمام نقاط کشور وجود دارد ولی اگر ظرفت های اشتغالزایی مغان را در نظر بگیریم باید این مشکل در حد بحران مطرح نمی‌شد.

امام جمعه شهرستان پارس آباد به ظرفیت‌های شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اشاره کرد و گفت: این شرکت که قابلیت تولید و تأمین بخش اعظمی از نیازهای های کشور به محصولات کشاورزی و باغی را دارد باید برای رسیدن به اهداف خود فرصت‌های شغلی ایجاد کرده و جوانان این منطقه را از لحاظ اشتغال تحت پوشش دهد.

رفتار مسئولین با ارباب رجوع باید صادقانه باشد

استاندار اردبیل نیز در این جلسه منطقه مغان را تأمین کننده منابع مالی کشور عنوان کرد و گفت: باید این منابع مالی را خلق کرد تا بتوان در داخل شهرستان سرمایه گذاری انجام داده و اشتغال پایدار برای جوانان ایجاد کرد.

اکبر بهنامجو در ادامه به تکریم ارباب رجوع از سوی مسئولین اشاره کرد و افزود: رفتار مسئولین به عنوان خادمان این مردم باید با ارباب رجوع صادقانه و مشفقانه باشد تا خدای نکرده اگر کاری هم از دستمان برای رفع مشکلات آنها برنیاید حداقل آنها را نسبت به نظام و انقلاب بدبین نکنیم.