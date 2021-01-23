به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی، اظهار کرد: برای حجم بالای تقاضای سرمایهگذاری و گردشگری در روستاهای نظم آباد و حسین آباد بغدادی اراک، باید طرح کالبدی پیشبینی و تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه در روستای نظم آباد نیاز به هتل نداریم و با سرمایهگذاری در پروژههای احداث هتل مخالف هستیم، افزود: در هیچ زمینهای خارج از محدوده روستا اجازه ساخت و ساز داده نمیشود، ولی در حوزه گردشگری مجوز خواهیم داد و با این روند و تدبیر همه تقاضاها به سمت گردشگری سوق مییابد.
زندیه وکیلی ادامه داد: باید سفرهخانههای حسین آباد برای کسب مجوز فعالیت اقدام کنند تا در صورت تخلف برخورد قانون با آنها صورت گیرد. البته این روستا نیز نیازمند طرح کار کالبدی است.
در این جلسه بالغ بر ۲۱ پروژه گردشگری، شامل احداث هتل سه ستاره با سرمایهگذاری پنج میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال و اشتغالزایی برای ۳۰ نفر، هتل یک ستاره با ۸ میلیارد ریال اعتبار و اشتغالزایی برای ۵ نفر در روستای کهک تفرش، ایجاد تأسیسات اقامتی در جاده نورعلی بیگ ساوه با سرمایه گذاری ۹۷۸ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۴۰ نفر، احداث مجتمع گردشگری با ۲۱۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری و اشتغال ۲۴ نفر و… مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.
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