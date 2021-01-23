کشته و زخمی شدن ۱۰ شهروند سوری در حمله تروریستها به شمال حلب

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد: تروریست ها در مناطق اعزاز و عفرین بعد از ظهر امروز(شنبه) با توپخانه به شهرک تل رفعت در حومه شمالی شهر حلب حمله کردند که به کشته شدن سه شهروند و زخمی شدن ۷ تن دیگر انجامید.

این حمله همچنین، خسارت های مالی به خانه های مردم، اموال عمومی و خصوصی و زیر ساخت ها وارد کرد.

بر اساس این گزارش؛ گروه های تروریستی مستقر در مناطق عفرین و اعزاز به طور مکرر شهر تل رفعت را با توپخانه و موشک هدف قرار می دهند که باعث کشته و زخمی شدن شماری از اهالی می شود.

خبر دیگر از سوریه اینکه، نظامیان اشغالگر آمریکایی یک کاروان شامل ۱۶ محموله سلاح و تجهیزات نظامی و لجستیکی به پایگاه های غیرقانونی خود در میدان کونیکو در شمال دیرالزور منتقل کردند.

سانا گزارش داد: این محموله از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید با شمال عراق به سوریه با هدف تقویت پایگاهها غیرقانونی در منطقه وارد شده است.