  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۰۱

سانا گزارش داد؛

کشته و زخمی شدن ۱۰ شهروند سوری در حمله تروریستها به شمال حلب

کشته و زخمی شدن ۱۰ شهروند سوری در حمله تروریستها به شمال حلب

تروریست ها در مناطق اعزاز و عفرین بعد از ظهر امروز(شنبه) با توپخانه به شهرک تل رفعت در حومه شمالی شهر حلب حمله کردند که به کشته شدن سه شهروند و زخمی شدن ۷ تن دیگر انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد: تروریست ها در مناطق اعزاز و عفرین بعد از ظهر امروز(شنبه) با توپخانه به شهرک تل رفعت در حومه شمالی شهر حلب حمله کردند که به کشته شدن سه شهروند و زخمی شدن ۷ تن دیگر انجامید.

این حمله همچنین، خسارت های مالی به خانه های مردم، اموال عمومی و خصوصی و زیر ساخت ها وارد کرد.

بر اساس این گزارش؛ گروه های تروریستی مستقر در مناطق عفرین و اعزاز  به طور مکرر شهر تل رفعت را با توپخانه و موشک هدف قرار می دهند که باعث کشته و زخمی شدن شماری از اهالی می شود.

خبر دیگر از سوریه اینکه، نظامیان اشغالگر آمریکایی یک کاروان  شامل ۱۶ محموله سلاح و تجهیزات نظامی و لجستیکی به پایگاه های غیرقانونی خود در میدان کونیکو در شمال دیرالزور منتقل کردند.

سانا گزارش داد: این محموله از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید با شمال عراق به سوریه با هدف تقویت پایگاهها غیرقانونی در منطقه وارد شده است.

کد مطلب 5129069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه