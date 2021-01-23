به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای انجمن بهره وری ایران بعداز ظهر امروز (شنبه) با معاون اول رئیس جمهور دیدار کردند.

جهانگیری در این دیدار با اشاره به اینکه بهره وری از اصلی ترین موضوعات اقتصاد ایران است، گفت: در اسناد و برنامه‌های بالادستی و نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، بر افزایش بهره وری در همه بخش‌ها تأکید شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی بیماری‌های مزمن اقتصادی نظیر تورم گفت: در طول برنامه‌های توسعه کشور همواره بر رشد مستمر و پایدار اقتصادی و یا افزایش ۳۰ درصدی رشد اقتصادی از محل بهره وری تأکید شده اما در پایان برنامه‌های توسعه این اهداف محقق نشده است.

جهانگیری افزود: بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور ساختاری است و گاهی حتی با انتقال برخی مجموعه‌ها به بخش خصوصی نیز بهره وری افزایش نیافته است در حالی که تصور می‌شد با مدیریت بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی تر، بازدهی سرمایه و نیروی کار افزایش یابد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر رمزگشایی جدی از این مؤلفه‌های اقتصادی ضمن تشکر از انجمن بهره وری ایران که دغدغه و مسئولیت تفکر در مورد مسائل کلیدی کشور دارند، گفت: باید با پرهیز از کلی گویی در مورد راهکارهای افزایش بهره وری، شاخص‌هایی قابل رصد، ارزیابی و اندازه گیری ایجاد کرد تا شاهد اثربخشی و افزایش بهره وری در بخش‌های مختلف کشور باشیم.

جهانگیری سپس به موضوع بهره ور کردن تولید انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: انرژی یکی از اصلی ترین مسائل کشور است و باید به طور جدی برای پایدار کردن میزان تولید، کاهش مصرف و افزایش بهره وری از منابع انرژی کشور برنامه ریزی و تلاش شود.

در این جلسه که حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز حضور داشتند، کلانتری مدیرعامل انجمن بهره وری ایران گزارشی از سهم سالانه بهره وری و عوامل تولید در رشد اقتصادی کشور ارائه و به میزان بهره وری در حوزه نیروی کار و سرمایه گفت: بیشترین رشد بهره وری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است و در سایر بخش‌ها نظیر انرژی با هدر رفت بهره وری مواجه هستیم.