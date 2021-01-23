به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی امشب در نشست مجمع مشورتی نخبگان خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: امروز وجود مرکز توسعه و تحقیق از افتخارات صنایع است که برای تأمین نداشته‌ها به صنعت کمک می‌کند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: ارتباط بین مرکز توسعه و تحقیق با صنعت دو طرفه است و گاهی این مرکز با هدف توسعه و جلوگیری از بروز آسیب‌های احتمالی باید برای صنعت مربوطه اطلاع رسانی و تذکر علمی داشته باشد چرا که در برخی مواقع صنعت نمی‌داند به چه نیاز دارد.

وی در خصوص تدوین نقشه راه استان در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر گفت: اجرای این سند با برگزاری همایش که محلی برای ارائه مقالات و توضیح دستاوردهای علمی جدید است، امکان پذیر نیست و باید با شناسایی نقاط دارای بیشترین انرژی خورشیدی استان و برنامه زمان بندی وارد مرحله اجرا شویم.

شجاعی بیان کرد: بخش کشاورزی از محورهای توسعه استان است که می‌توانیم با اجرای طرح‌های مختلف در چند مزرعه نمونه موجب ایجاد امنیت پایدار تولید مواد غذایی و اقتصادی شویم.

در این نشست چند طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان احکام اعضای مجمع مشورتی نخبگان توسط استاندار خراسان شمالی اعطا شد.