صادرات کالاهای کهگیلویه وبویراحمد ازدیگر استانها/لزوم ایجاد گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله صمیمی دوست افزود: گفت: شش میلیون دلار از صادرات کالاهای استان از گمرکات دیگر استانها انجام شده است.
وی بیان کرد: از هشت میلیون دلار صادرات کالای استان تنها دو میلیون دلار از گمرک استان صادر شده است.
وی با بیان اینکه این کالاها شامل محصولات صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع دستی است، اظهار داشت: این کالاها به کشورهای اروپایی و آفریقایی همچون سوئد، فرانسه و آفریقای جنوبی صادر شده است.
صمیمی دوست افزود: در سال جاری صادرات کارخانه سیمان نقش مهمی در افزایش صادرات استان داشته است.
وی نبود پایانههای گمرک در همه شهرستانهای استان را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: برخی شهرستانهای استان به دلیل نداشتن گمرک محصولات خود را به دیگر شهرستانها از جمله شیراز، بهبهان و بوشهر میبرند و صادر میکنند.
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