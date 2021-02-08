به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، در جلسه صبح امروز در وزارت ورزش که مهدی علی‌نژاد، عبدالحمید احمدی، جمشید تقی‌زاده و مهین فرهادی‌زاد، چهار معاون وزیر ورزش، مدیرکل حراست و مدیرکل باشگاه‌های وزارت ورزش و رئیس فدراسیون گلف حضور داشتند، آیین‌نامه اختصاصی تاسیس باشگاه‌های گلف و انجمن‌های تابعه با صحبت‌های حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف و موافقت اعضای حاضر در جلسه به تصویب وزارت ورزش و جوانان رسید.

آیین‌نامه تاسیس باشگاه‌های گلف و انجمن‌های تابعه برای نخستین بار در فدراسیون در قالب کارگروهی با ریاست مهرداد جمشیدی، دبیر فدراسیون تدوین شده بود که با دفاعیات رئیس فدراسیون، این آیین‌نامه در وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید و به زودی ابلاغ خواهد شد و از این به بعد صدور مجوز و نظارت بر باشگاه‌های گلف و انجمن‌های تابعه طبق این آیین‌نامه خواهد بود.