تساوی جنجالی درلیگ هندبال واحتمال تبانی/ تصمیم کبری برای فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش مردان از هفته آینده وارد مرحله دوم از دور دوم خود می‌شود و تنها یک پله تا مشخص شدن چهره قهرمانان خود فاصله خواهد داشت. در حالی که تا به امروز هندبال یکی از بهترین لیگ‌های برگزار شده در میان لیگ‌های رشته‌های توپی سالنی در سال پر فراز و نشیب ورزش کشورمان در دوران کرونا بود، نتیجه یک تساوی به ظاهر عادی در حال وقوع فاجعه‌ای برای زیر سوال بردن اخلاق و ورزش حرفه‌ای در این رشته شده است.

‏در پایان دور اول از این رقابت‌ها، تکلیف رده بندی گروه‌ها مشخص شد تا تیم‌ها رقبای خود را در مرحله دوم شناخته و برای رویارویی با آنها آماده شوند. چهره چهار تیم از جدول گروه اول مشخص شد اما در گروه دوم تنها دو تیم صعودشان به دور بعد قطعی شد. بر این اساس قرار است تکلیف دو تیم باقیمانده بعد از برگزاری جلسه کمیته انضباطی مشخص شود.

در بازی‌های آخر این مرحله دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و فرازبام خاییز دهدشت به تساوی رسیدند. با این تساوی هر دو تیم شانس صعود به مرحله بعد را پیدا کردند. این در حالی بود که در صورت برد تیم فولاد، تیم طبس شانس صعود به مرحله بعد را داشت.

فرازبام با برد و حتی تساوی هم می‌توانست جواز ورود به مرحله دوم را کسب کند. این تیم حتی تا دقیقه ۵۹ نیز یک گل از فولاد جلو بود اما در ثانیه‌های آخر گل تساوی را دریافت کرد تا با این نتیجه، همراه با فولاد راهی مرحله بعد شود.

این نتیجه به زعم تیم طبس مشکوک بود و باعث شد مسئولان این تیم به آن معترض شوند؛ اعتراضی که این روزها بوی تبانی می‌دهد؛ شائبه تبانی که پای مجلس شورای اسلامی و ورود نماینده طبس و کمیسیون فرهنگی مجلس و امور حقوقی وزارت ورزش را به این پرونده باز کرده است.

مجید پارسایی مربی تیم فرازبام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «ما کماکان منتظر رأی کمیته انضباطی هستیم. کمیته انضباطی باید در محل فدراسیون باشد اما نمایندگان مجلس با فشاری که آورده‌اند این جلسه در وزارت ورزش برگزار شده. این مسئله بغرنج شده است و نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. هر رأیی که بدهند باید صلاح ورزش هندبال در آن باشد. برای موضوعی که اثبات نشده و جرمی که اثبات نشده که نمی‌توانند رأی صادر کنند. امیدوارم وزارت ورزش، فدراسیون هندبال و معاونت حقوقی وزارت ورزش تصمیمی بگیرند که به نفع جامعه هندبال باشد.»

وی در تشریح دقایق پایانی بازی دو تیم فولاد و فرازبام نیز بیان کرد: «زمانی که مدیر فنی مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ اردن بودم دو تیم کُره و عراق تلاش می‌کردند بازنده باشند به جای اینکه برنده شوند. داور به هر دو تیم تذکر داد و در نهایت هر تیم به کشور خود بازگشت اما اینجا داور طوری بازی را سوت زده که هیچ شائبه‌ای در آن نبوده است. این مسابقه یک بازی هندبال بوده است یعنی بین دو تیم جنگ بوده و بازیکنان برخورد فیزیکی داشته‌اند. ما در بیست ثانیه آخر گل تساوی را خوردیم در حالی ما هدفمان برد بوده است. تیم طبس حتی در دور برگشت با ۹ گل به ما باخته بود و تنها یک امتیاز دریافت کرده بود و تکلیف صعودش به خودش ربط داشت و اگر بازی را مساوی نمی‌کرد و می‌برد، می‌توانست صعود کند.»

کمیته انضباطی فدراسیون هندبال برای بررسی این مسئله ضمن بازبینی فیلم‌ها و برگزاری جلسات مختلف، بازیکنان دو تیم را احضار کرده و از آنها در این خصوص سئوالاتی پرسیده است.

مراد کرمی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال هم در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفته بود: «قرار است روز شنبه چهارم بهمن ماه جلسه کمیته انضباطی برای بررسی این پرونده حساس برگزار شود. امیدوارم تکلیف این مسئله روشن شود.»

اما جلسه روز گذشته خروجی نداشت و ظاهراً قرار است امروز یا فردا ماحصل مذاکرات صورت گرفته در جلسه کمیته انضباطی که به جای فدراسیون در وزارت ورزش برگزار شده اعلام شود؛ خروجی که به نظر می‌رسد نتیجه آن یا می‌تواند بازدارنده تکرار اتفاقات تلخ و تبانی در آینده ورزش هندبال باشد یا اینکه راهی جدید و غیر اخلاقی را برای تیم‌های باشگاهی این رشته در داخل کشور برای ادامه مسیر خود باز کند.

فدراسیون هندبال ایران برای تصمیم گیری در این پرونده کار سختی پیش رو دارد. شنیده شده رئیس فدراسیون هندبال هفته گذشته برای پاسخگویی به اتهام این تبانی به مجلس شورای اسلامی هم رفته است و حالا باید دید خروجی این نشست‌ها و بررسی‌ها چه خواهد بود. خروجی که تصمیم گیری اش برای فدراسیون بسیار سخت است و می‌تواند تبعات زیادی را در داخل دستخوش تغییر شود.

با رای انضباطی ممکن است برخی تیم‌ها جریمه سنگین شده و یا سقوط کنند. شاید بازیکنان جریمه و محروم شوند و یا اینکه تیم‌های باشگاهی متضرر از صحنه این رشته حذف شده و کناره گیری کنند. در خوشبینانه ترین حالت ممکن است باشگاه‌ها از اتهام تبانی تبرئه شده و قائله ختم به خیر شود و شکایت تیم طبس بی نتیجه باشد.

البته این احتمال هم وجود دارد که تنها اعلام نتیجه این بررسی‌ها باعث بسته شدن پرونده این اتفاقات نباشد چرا که طولانی کردن این مسئله و ارائه گزارش آن به آسیا و دادگاه عالی ورزش می‌تواند آینده هندبال ایران را دستخوش اتفاقات بدتری کند.

پارسایی مربی تیم فرازبام معتقد است که نتیجه این پرونده می‌تواند برای فدراسیون هندبال تبعاتی هم در پی داشته باشد. وی گفت: «این اولین بار است چنین اتفاقاتی در ورزش هندبال می‌افتد. قاعدتاً باز شدن این مسئله می‌تواند تبعاتی برای هندبال ایران در آسیا داشته باشد. اگر قرار باشد ما متضرر باشیم به دادگاه عالی ورزش شکایت می‌کنیم چون اتفاقی نیفتاده داده است.»

هفته آینده مرحله جدید لیگ برتر هندبال آغاز می‌شود و هنوز تکلیف دو تیم گروه دوم مشخص نشده است. باید در یکی دو روز آینده منتظر اعلام نتیجه نهایی کمیته انضباطی جنجالی فدراسیون هندبال باشیم.