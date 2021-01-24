تروریستهای سعودی از طریق گذرگاه «عرعر» وارد عراق شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «مهدی تقی آمرلی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که عناصر تروریست سعودی از طریق گذرگاه «عرعر» بین عربستان و عراق وارد این کشور شده اند.

وی در ادامه افزود: نیروهای امنیتی کشور ما باید کنترل گذرگاه عرعر را به دست بگیرند و رفت و آمدها از طریق این گذرگاه را زیر نظر داشته باشند.

آمرلی بیان کرد: این گذرگاه به محلی برای ورود تروریست‌ها و عوامل انتحاری به عراق تبدیل شده است.

براساس این گزارش، حدود ۲ ماه قبل، گذرگاه مرزی «عرعر» میان عراق و عربستان بعد از گذشت سه دهه بازگشایی شد.

این گذرگاه در سال ۱۹۹۰ و در روزهای نخست جنگ عراق علیه کویت به شکل رسمی بسته شد و فقط در زمان حج بازگشایی می‌شد و از زمان بسته شدن، هیچ گذرگاه مستقیمی بین دو کشور وجود نداشته است جز از طریق حریم هوایی که هر سال برای انتقال حجاج استفاده می‌شد.