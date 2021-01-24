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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۷:۵۰

عضو کمیسیون امنیت پارلمان عراق:

تروریستهای سعودی از طریق گذرگاه «عرعر» وارد عراق شده اند

تروریستهای سعودی از طریق گذرگاه «عرعر» وارد عراق شده اند

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که عناصر تروریستی سعودی از طریق یک گذرگاه مرزی وارد خاک عراق شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «مهدی تقی آمرلی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که عناصر تروریست سعودی از طریق گذرگاه «عرعر» بین عربستان و عراق وارد این کشور شده اند.

وی در ادامه افزود: نیروهای امنیتی کشور ما باید کنترل گذرگاه عرعر را به دست بگیرند و رفت و آمدها از طریق این گذرگاه را زیر نظر داشته باشند.

آمرلی بیان کرد: این گذرگاه به محلی برای ورود تروریست‌ها و عوامل انتحاری به عراق تبدیل شده است.

براساس این گزارش، حدود ۲ ماه قبل، گذرگاه مرزی «عرعر» میان عراق و عربستان بعد از گذشت سه دهه بازگشایی شد.

این گذرگاه در سال ۱۹۹۰ و در روزهای نخست جنگ عراق علیه کویت به شکل رسمی بسته شد و فقط در زمان حج بازگشایی می‌شد و از زمان بسته شدن، هیچ گذرگاه مستقیمی بین دو کشور وجود نداشته است جز از طریق حریم هوایی که هر سال برای انتقال حجاج استفاده می‌شد.

کد مطلب 5129181
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • منصور IR ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
      1 0
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      بستن معبر عرعر راه حل اشتباهی ست تدابیر شدیر امنیتی و اطلاعاتی باعث میشود میزبانان داخل عراق این منحرفین دینی داعش شناسایی و لانه های مرگ آنها متلاشی شود
    • AE ۰۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ورود داعش از گذر گاه عرعر.قابل توجه آن دسته از عراقیهای که نمک خوردند و نمکدان شکستند بعد از خدمات صلواتی ایران(سردار سلیمانیها) در جهت امن نمودن کشورتان میبینیمتان

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