به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خوش‌گفتار در نشست مشترک مجمع عمومی روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی استان که با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان همدان برگزار شد، اظهار کرد: سند اطلاع رسانی استان باید به عنوان سند بالادستی تعامل روابط‌عمومی‌ها و رسانه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: مباحثی همچون مطالبات نشریات از ادارات، اشتراک سالیانه، دعوت خبرنگاران در برنامه و نشست‌های خبری ادارات و تسهیل در ارتباط گیری رسانه‌ها با مدیران دستگاه‌های اجرایی و روابط‌عمومی‌ها از مسائل همیشگی مجموعه‌ی رسانه‌ها است که انتظار داریم با تعامل بیش‌از پیش و ارائه راهکارهای مناسب این موارد حل و فصل شود.

رسانه و روابط‌عمومی، دو بال پیشرفت و توسعه استان هستند

رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان همدان نیز در این نشست گفت: پتانسیل و ظرفیت ویژه رسانه‌ها می‌تواند بازوی توانمند مجموعه روابط‌عمومی‌ها باشد و این دو در کنار یکدیگر، می‌توانند بال‌های موفقیت، پیشرفت و توسعه استان باشند.

اشکان یوسفی در جمع مدیران روابط عمومی‌های استان تأکید کرد: رسانه‌ها در یک‌سال گذشته تحت فشار اقتصادی زیادی بوده‌اند و دوشادوش کادر درمان، در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا، سعی در ترویج دستورالعمل‌ها و دعوت به رعایت پروتکل‌ها داشتند.

وی با بیان اینکه در این شرایط انتقادات سازنده ایشان در بسیاری موارد، راهگشا بوده است، افزود: گسترش ارتباط دوسویه روابط عمومی‌ها و خانه مطبوعات استان همدان امری مورد نیاز و مورد تاکید است.