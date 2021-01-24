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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۵۷

مدیرعامل خانه‌ مطبوعات همدان مطرح کرد؛

لزوم اجرایی شدن سند اطلاع‌رسانی استان همدان

لزوم اجرایی شدن سند اطلاع‌رسانی استان همدان

همدان - مدیرعامل خانه‌ مطبوعات استان همدان گفت: سند اطلاع‌رسانی استان طبق اعلام استاندار همدان برای تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی لازم‌الاجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خوش‌گفتار در نشست مشترک مجمع عمومی روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی استان که با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان همدان برگزار شد، اظهار کرد: سند اطلاع رسانی استان باید به عنوان سند بالادستی تعامل روابط‌عمومی‌ها و رسانه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: مباحثی همچون مطالبات نشریات از ادارات، اشتراک سالیانه، دعوت خبرنگاران در برنامه و نشست‌های خبری ادارات و تسهیل در ارتباط گیری رسانه‌ها با مدیران دستگاه‌های اجرایی و روابط‌عمومی‌ها از مسائل همیشگی مجموعه‌ی رسانه‌ها است که انتظار داریم با تعامل بیش‌از پیش و ارائه راهکارهای مناسب این موارد حل و فصل شود.

رسانه و روابط‌عمومی، دو بال پیشرفت و توسعه استان هستند

رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان همدان نیز در این نشست گفت: پتانسیل و ظرفیت ویژه رسانه‌ها می‌تواند بازوی توانمند مجموعه روابط‌عمومی‌ها باشد و این دو در کنار یکدیگر، می‌توانند بال‌های موفقیت، پیشرفت و توسعه استان باشند.

اشکان یوسفی در جمع مدیران روابط عمومی‌های استان تأکید کرد: رسانه‌ها در یک‌سال گذشته تحت فشار اقتصادی زیادی بوده‌اند و دوشادوش کادر درمان، در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا، سعی در ترویج دستورالعمل‌ها و دعوت به رعایت پروتکل‌ها داشتند.

وی با بیان اینکه در این شرایط انتقادات سازنده ایشان در بسیاری موارد، راهگشا بوده است، افزود: گسترش ارتباط دوسویه روابط عمومی‌ها و خانه مطبوعات استان همدان امری مورد نیاز و مورد تاکید است.

کد مطلب 5129184

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