چادر پرچم مبارزه با استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی ظهر امروز در همایش بزرگ رهپویان یاس گفت: هوشیاری و آگاهی خواهران مسلمان امروزه بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است زیرا علاوه بر این که این قشر می توانند از چادر به عنوان یک ارزش استفاده کنند قادرند مصلحت اجتماعی را نیز در نظر بگیرند.

وی داشت: حجاب همواره به عنوان یک ارزش برای زنان مطرح بوده است و نباید فراموش کرد که غرب با برنامه ریزی های خود درصدد است این ارزش را از ما گرفته و جونان و خواهران مسلمان را به بی حجابی تشویق می کنند.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر اصفهان ادامه داد : امروزه غرب به این نکته پی برده است که تنها راه نفوذ در میان مسلمان به وسیله شکستن حرمت و ارزش حجاب عملی خواهد شد.

مهدوی یادآور شد: در سازمان سیا پروتکلی به تصویب رسیده است که دارای 10 بند است که در این پروتکل راه های نفوذ به ایران و اسلام مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر تنها راه نفوذ ترویج بی حجابی و روابط نا مشروع شناسایی شده است.