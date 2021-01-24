مرحله چهارم رزمایش همدلی در سیریک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم رزمایش همدلی و احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) شهرستان سیریک صبح یکشنبه با حضور احمد جمالدینی فرماندار سیریک، حجت الاسلام سالاری امام جمعه شهرستان سیریک، سرهنگ سید فاطمی فرمانده ناحیه سپاه سیریک و محمد زره زاده نماینده ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) سیریک در سالن ورزشی تختی سیریک برگزار شد.

محمد زره زاده نماینده ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در سیریک اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در مرحله چهارم رزمایش همدلی و احسان ۵۰۰ بسته حمایتی بین مردم و آسیب دیدگان ناشی از بیماری کرونا شهرستان سیریک، با ارزش بالغ بر ۷۵۰ میلیون ریال توزیع می‌شود.

زره زاده اضافه کرد: این مرحله چهارم از رزمایش همدلی و احسان نیروهای جهادی ستاد فرمان امام خمینی (ره) است که به تعداد ۵۰۰ بسته معیشتی هر بسته به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است، که ستاد به منظور بر طرف کردن مشکلات معیشتی خانواده‌های کم در آمد در بین آنها توزیع می‌شود

وی افزود: این تعداد بسته پروتئینی حاوی ماکارونی، مرغ منجمد، حبوبات و روغن است که این بسته‌ها در مناطق شهر سیریک آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا توزیع می‌شود.

زره زاده نیز در خصوص مراحل گذشته از رزمایش همدلی و احسان که توسط این ستاد برگزار شده بود اشاره‌ای کرد و افزود: تا کنون توانسته ایم چهار مرحله از رزمایش همدلی و احسان، با توزیع بیش از ۳۵۰۰ هزار بسته معیشتی در شهرستان سیریک توزیع کنیم.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های ستاد فرمان امام خمینی (ره) این است که توزیع بسته‌های معیشتی پروتینی به صورت مستمر در طول سال بین خانواده‌های اقشار آسیب پذیر نیز توزیع کنیم.