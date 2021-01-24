۱۹ دستگاه ماینر توسط ماموران انتظامی زنجان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اسماعیل زاده گفت: ماموران پاسگاه انتظامی محمود آباد با اشرافیت و هوشمندی خود از نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک واحد تولیدی مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اظهار کرد: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم طی هماهنگی با مقام قضائی از محل بازدید و در بازرسی صورت گرفته تعداد ۱۹ دستگاه ماینر و یک دستگاه مبدل مربوطه را که به صورت غیرمجاز و بدون مجوز از آن‌ها در زمینه استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌شد را کشف کردند.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی زنجان گفت: بنا به اظهارات کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال است و در این رابطه واحد مذکور با حکم مقام قضائی پلمب و یک نفر نیز دستگیر و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شد.