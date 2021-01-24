مرحله نهایی صدور ۱۳۰ شناسنامه فرزند تبعه خارجی در اصفهان

مهدی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اظهار داشت: این قانون در مهر ماه ۹۸ تصویب و آئین نامه اجرایی آن در خرداد ماه توسط وزارت کشور ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه تا قبل از تصویب این قانون متقاضیان دریافت شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی باید به وزارت امور خارجه مراجعه می‌کردند، ابراز داشت: این در حالی است که امروز با مراجعه به سایت امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

شرط سنی برای صدور شناسنامه فرزندان تبعه خارجی برداشته شد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با بیان اینکه در قانون جدید شرط سنی تعریف نشده است، ادامه داد: در گذشته شرط سنی ۱۸ سال بود و این فرزندان تنها یک سال برای دریافت شناسنامه فرصت داشتند.

وی با بیان اینکه شرط ترک تابعیت خارجی برای فرزند مادر ایرانی نیز در قانون جدید برداشته شده است، تصریح کرد: از این رو طی ۶ ماه اخیر شاهد روند رو به رشد درخواست برای ثبت نام صدور شناسنامه برای این افراد بوده‌ایم.

سلیمانی با بیان اینکه تاکنون بیش از سه هزار درخواست شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج مادران ایرانی و مردان خارجی در اصفهان ثبت شده است، ابراز داشت: این افراد باید نسبت به تهیه مدارکی مانند مدارک هویتی پدر و مادر، مدارک ازدواج زن و مرد و مدارک بیمارستانی و مستندات قضائی برای اثبات فرزند زوج بودن فرد متقاضی اقدام کنند.

وی ادامه داد: برای صدور شناسنامه برای فرزندان تبعه خارجی استعلام از دستگاه‌های امنیتی مانند وزارت اطلاعات و معاونت اطلاعات سپاه نیز پیش بینی شده است.

۷۰۰ پرونده در دست استعلام

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۷۰۰ پرونده درخواستی پس از تکمیل مدارک برای استعلام فرستاده شده است، افزود: تاکنون یک شناسنامه برای دختر تبعه پاکستانی صادر شده و ۱۳۰ پرونده نیز در مرحله نهایی صدور شناسنامه است.

وی با بیان اینکه بیشترین درخواست صدور شناسنامه از سوی تبعه‌های افغانستانی دارد، ادامه داد: پس از آن اتباع عراقی در رتبه بعدی هستند اما از سایر ملیت‌ها از کشورهای اروپایی و آسیایی نیز درخواست داریم.

سلیمانی اضافه کرد: باید توجه داشت که در اصفهان فرزندانی ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی وجود دارند که بیش از ۵۰ سال سن داشته اما شناسنامه ندارند و قانون جدید می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.