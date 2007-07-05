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۱۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۸

روسیه به ونزوئلا زیردریایی دیزلی می فروشد

رئیس شرکت صادر کننده تسلیحات روسیه امروز پنج شنبه اعلام کرد: مسکو و کاراکاس در حال آماده کردن قراردادی برای تحویل زیردریاییهای دیزلی ساخت روسیه به ونزوئلا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، " سرگئی چمیزوف" تصریح کرد:" ما درحال انجام گفتگوهایی با ونزوئلا برای تحویل زیردریایی های دیزلی به این کشور هستیم، اما قراردادی در این زمینه امضا نشده است."

وی افزود:" به محض اینکه مذاکرات پایان یابند، آن [ قرارداد] را امضا خواهیم کرد."

پیش از این نیز منابع روسی گفته بودند که دو کشور درحال مذاکره درباره قراردادی برای تحویل 5 زیردریایی Project 636 از کلاس Kilo و احتمالا 4 ناو Project 637 Amur هستند.

" هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا پس از دیدار دو روزه خود از روسیه که هفته گذشته انجام شد، گفت که کشورش به همکاری نزدیک نظامی - فنی خود با مسکو ادامه خواهد داد و به دنبال خرید تعدادی از زیردریاییها، هواپیماهای باری و بالگردهای ساخت روسیه است.

ونزوئلا در سال 2005 ، صد هزار تفنگ کلاشینکف  AK-103 از روسیه خریداری کرد.

کد مطلب 512928

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