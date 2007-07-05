روسیه به ونزوئلا زیردریایی دیزلی می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، " سرگئی چمیزوف" تصریح کرد:" ما درحال انجام گفتگوهایی با ونزوئلا برای تحویل زیردریایی های دیزلی به این کشور هستیم، اما قراردادی در این زمینه امضا نشده است."

وی افزود:" به محض اینکه مذاکرات پایان یابند، آن [ قرارداد] را امضا خواهیم کرد."

پیش از این نیز منابع روسی گفته بودند که دو کشور درحال مذاکره درباره قراردادی برای تحویل 5 زیردریایی Project 636 از کلاس Kilo و احتمالا 4 ناو Project 637 Amur هستند.

" هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا پس از دیدار دو روزه خود از روسیه که هفته گذشته انجام شد، گفت که کشورش به همکاری نزدیک نظامی - فنی خود با مسکو ادامه خواهد داد و به دنبال خرید تعدادی از زیردریاییها، هواپیماهای باری و بالگردهای ساخت روسیه است.

ونزوئلا در سال 2005 ، صد هزار تفنگ کلاشینکف AK-103 از روسیه خریداری کرد.