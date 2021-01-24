بودجه سال ۱۴۰۰ رویایی بسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری قابل بررسی است. گفت: خیلی منطقی است که قبل از تصویب بودجه سال بعد ببینم چقدر از بودجه سال جاری محقق شده است.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد تاکنون تحقق درآمد بودجه سال ۹۹ نسبت به پیش بینی اولیه کمتر بوده و باید در تصویب بودجه، چراغ راه ما باشد.

نظری با بیان اینکه بررسی انحرافات بودجه را حائز اهمیت است، گفت: عملکرد بودجه ناشفاف است و بودجه‌ای که تخصیص یافته در محل بودجه هزینه نمی‌شود و این انحراف بودجه به شورا گزارش نشده است.

وی ادامه داد: در نحوه کسب درآمد در بعضی موارد شفافیت وجود ندارد و چند ماه پیش شورا لیستی از اموال شهرداری را منتشر کرد که امکان فروخته شدن دارد اما تنها یک ملک که متعلق به خانه شهرداری بوده که خریدار و مبلغ آن مشخص نیست فروخته شده است.

نظری گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ رویایی بسته شده و این بودجه محقق نخواهد شد و تقاضا دارم اعضا یا بودجه را رد کنند یا اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی مشخص کنند.

وی افزود: سرفصل بودجه ورزش همگانی از بودجه حذف شده و در پیش بینی بودجه مصوبات شورا و برنامه‌های اولویت محور مشخص نشده است.