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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰

صبح امروز رخ داد؛

۶ مجروح در انفجارهای کابل و ننگرهار

۶ مجروح در انفجارهای کابل و ننگرهار

افغانستان صبح امروز شاهد انفجارهایی در دو ولایت کابل و ننگرهار بود که تاکنون ۶ زخمی در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، پلیس افغانستان از مجروح شدن شش نفر در نتیجه انفجار بمب مغناطیسی در ولایت های کابل و ننگرهار خبر داد.

انفجار کابل حوالی ساعت ۸:۱۲ دقیقه بامداد امروز یکشنبه در منطقه «شاه شهید» واقع در حوزه هشتم این شهر اتفاق افتاد و سه زخمی بر جای گذاشت.

هویت مجروحین این حادثه هنوز مشخص نیست.

در همین حال، مقامات محلی ولایت ننگرهار از وقوع حادثه مشابهی در شهر «جلال آباد» خبر می دهند که آن نیز سه زخمی در پی داشته است.

تاکنون هیچ گروهی از جمله طالبان مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته است.

کد مطلب 5129315
مریم خرمایی

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