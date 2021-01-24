۶ مجروح در انفجارهای کابل و ننگرهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، پلیس افغانستان از مجروح شدن شش نفر در نتیجه انفجار بمب مغناطیسی در ولایت های کابل و ننگرهار خبر داد.

انفجار کابل حوالی ساعت ۸:۱۲ دقیقه بامداد امروز یکشنبه در منطقه «شاه شهید» واقع در حوزه هشتم این شهر اتفاق افتاد و سه زخمی بر جای گذاشت.

هویت مجروحین این حادثه هنوز مشخص نیست.

در همین حال، مقامات محلی ولایت ننگرهار از وقوع حادثه مشابهی در شهر «جلال آباد» خبر می دهند که آن نیز سه زخمی در پی داشته است.

تاکنون هیچ گروهی از جمله طالبان مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته است.