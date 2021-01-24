مسابقه «تیتر فجر انقلاب» ویژه اصحاب رسانه گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش به سزا اصحاب رسانه در توسعه جوامع بشری، اظهار کرد: رسانهها در توسعه و شکلگیری افکار عمومی در ابعاد مختلف جامعه اثرگذارند و در اغلب کشورها سهم قابلتوجهی در شکلگیری رویکردها دارند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در جهتدهی سلایق مردم در راستای اهداف انقلاب اسلامی، افزود: عملکرد رسانهها در کشور بهویژه در شکلگیری و بقای انقلاب اسلامی امروزه وصفناپذیر است و تعدد آنها باعث تکثیر انقلاب میشود.
رئیس بسیج رسانه گیلان به نقش مهم و تأثیرگذار رسانه در تثبیت و صدور انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: هزاران عنوان رسانه مکتوب و مجازی در کشور با اطلاع رسانیهای بهموقع، بهجا و بهاندازه در تلاش هستند تا علیرغم ارتباط دوسویه بین مردم و مسئولان، دستاوردهای انقلاب را به جهانیان معرفی کنند.
پارسا با بیان اینکه غنی بودن تولیدات در رسانهها بسیار مهم است، اضافه کرد: رسانه و فعالان رسانهای با نوع رویکرد، نوع نگارش، جریان سازی و امروزه عصر روایتگری و نقطه زنی در بین نگاههای مختلف آشنا هستند.
وی با اشاره به اهمیت تیتر، لید، متن و سایر ارکان و بخشهای خبری در تولیدات رسانهای، گفت: امروز نیز با توجه شرایط جذابیت این بخشها میتواند تأثیرگذار باشد و باید به آن توجه شود.
رئیس بسیج رسانه گیلان در ادامه این سازمان تلاش کرده به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد، افزود: در همین راستا مسابقه تیتر زنی ویژه اصحاب رسانه با عنوان تیتر فجر انقلاب همزمان با دهه مبارک فجر برگزار میشود.
وی تأکید کرد: تیترها باید در قالب یک فرآورده خبری در یکی از رسانههای استان شامل رسانههای مکتوب و مجازی منتشر و به دبیرخانه مسابقه ارسال شود.
رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه تیترهای کارشده در بازه زمانی ۱۰ الی ۲۲ بهمن سال جاری قابلیت داوری خواهد داشت، گفت: علاقهمندان در این مسابقه میتوانند آثار خود را به ۰۹۳۷۰۰۵۷۰۵۲ تا تاریخ ۲۵ بهمنماه ارسال کنند.
