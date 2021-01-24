یکی از اجساد ۳ گمشده در غار بابا احمد چالدران کشف شد

امیر جعفرزاده در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شنبه شب جسد مفقودی فردی از اهالی سنندج بعد از ۱۲ ساعت عملیات امدادی در غار بابا احمد کشف و خارج شد.

وی ادامه داد: هفته گذشته گزارش گم شدن ۳ نفر در غار بابا احمد چالدران به جمعیت هلال احمر اعلام شد، از این ۳ نفر دو نفر در غار گرفتار شده بودند که نفر سوم برای نجات آنها به داخل غار رفته و متأسفانه هر سه نفر جان خود را از دست دادند.

جعفرزاده افزود: به علت تاریکی و برودت هوا عملیات برای رهاسازی دو نفر دیگر فعلاً متوقف شده است، گفته می‌شود دسترسی سخت و وجود گازهای سمی در این غار احتمالاً علت مرگ این سه نفر بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه این عملیات به دلیل نبود غارنورد ماهر و آشنا به ویژگی‌های این غار به کندی پیش می‌رفت، افزود: با ورود کمیته مدیریت بحران و حضور غارنوردان عملیات امروز نیز پیگیری خواهد شد.