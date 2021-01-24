طرح «نذر هشتم» در زندان های گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی اصل در نشست با رؤسای اداره فرهنگی و مرکز مراقبت بعد از خروج اداره کل زندانها، اظهار کرد: در جریان بازدید رئیس سازمان زندانهای کشور از زندانهای خراسان رضوی طرح «نذر هشتم» که به نیت امام رضا (ع) است، به اجرا درآمد.
وی هدف از اجرای طرح «نذر هشتم» را فراهم کردن مقدمات آزادی هشت زندانی یا دستگیری از هشت خانواده مددجو دانست و افزود: طرح مذکور در زندانهای گیلان نیز به وقوع خواهد پیوست.
مدیرکل زندانهای گیلان تصریح کرد: با شناسایی خانوادههای مددجویان در استان گیلان به تمام شهرهای استان عزیمت خواهیم کرد و علاوه بر آزادی زندانیان با خانوادههای مددجویان نیز دیدار حضوری داریم.
محمدی اصل، با اشاره به اجرای بازدیدهای میدانی از زندانها و دیدار با خانوادههای مددجویان از ابتدای امسال تاکنون، گفت: بیش از ۱۰۰۰ خانواده زندانی در این بازدیدها حمایت شدند دستگیری کنیم که این امر با کمک گروه خیرین جهادی و انجمنهای حمایت ۱۳ گانه استان انجام پذیرفته و همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: با اجرای طرح «نذر هشتم» به نیت امام رضا (ع) نیز در کنار خیرین و گروههای جهادی میتوانیم در حوزه کمک به مددجویان و خانوادههای آنان فعالتر عمل کنیم.
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