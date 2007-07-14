رحمان رنجبر در گفتگو با مهر گفت: درراستای مصوبه هیئت وزیران درخرداد ماه مبنی بر احداث 600 تعاونی تولیدی و خدماتی ، ‌این طرح با هدف ایجاد اشتغال برای ده هزار نفر وبا استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر برنامه ریزی برای تشکیل این تعاونی ها به صورت عملیاتی و در چارچوب تشکیل بنیاد توسعه تعاون به استان‌ها ابلاغ شده است.

رنجبر اظهار داشت: براساس برنامه زمان بندی شده وتا پایان شهریور ماه سال جاری، از گروه‌های متخصص کارآفرینان و کارجویان و صاحبان سرمایه که علاقمند به سرمایه گذاری باشند برای همکاری در این طرح دعوت خواهیم کرد.

به گفته وی، اجرای طرح مذکور بر اساس برنامه آمایش سرزمین در هر استان و همچنین ظرفیت‌های موجود برای شکل گیری بنیاد توسعه و تعاون استان‌ها به شکل تعاونی های تولیدی برنامه ریزی شده است .

مدیر کل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون تعداد تعاونی‌های تولیدی در 3 ماهه اول طرح را در بخش کشاورزی 350 تعاونی ، در بخش تامین نیاز تولید کننده گان 400 تعاونی، تعاونی های صنعتی 150 تعاونی و همچنین تعاونی‌های معدنی را 75 تعاونی ذکر کرد و گفت:‌ قرار است این تعاونی ها با محوریت بنیاد توسعه و تعاون تشکیل شوند.

رنجبر در مورد آخرین تصمیم گیری ها برای فعال کردن تعاونی ها راکد ، افزود: همچنین برای فعال کردن تعاونی های راکد نیز قرار شده است آن دسته از این تعاونی ها که مشکل سرمایه گذاری دارند ، با ارائه طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای خود ،‌ از سرمایه لازم بر ای خروج از وضعیت رکود بهره مند شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری با تامین سرمایه های لازم حدود 400 تعاونی راکد مشخص شده را با تزریق سرمایه فعال و از بلاتکلیفی خارج شوند.