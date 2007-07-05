انتقاد شدید ایهود باراک از نخست وزیر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی عرب 48،" ایهود باراک" وزیر جنگ رژِیم صهیونیستی اقدام دیروز" ایهود اولمرت" نخست وزیر این رژیم را مبنی بر انتصاب "حاییم رامون" به عنوان معاون نخست وزیر و اعطای اختیارات لازم به وی در زمینه های امنیتی و سیاسی را مورد انتقاد شدید قرار داد.

باراک ضمن انتقاد شدید از این اقدام اظهار داشت : انتصاب رامون به عنوان معاون نخست وزیر به جایگاه "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه خدشه وارد می کند. وی خاطرنشان کرد: اولمرت اقدام غیرعاقلانه ای مرتکب شده است، زیرا رامون در گذشته اعمال وقیحانه ای را (ایذاء جنسی به یکی از کارمندان زن) مرتکب شده است. به گفته وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، تعیین رامون به عنوان معاون نخست وزیر پیچیدگیهای سیاسی بسیاری را در بر دارد.

گفتنی است که باراک چندی پیش مخالفت خود را با بازگشت رامون به عرصه سیاسی اعلام کرده بود. نزدیکان باراک نیز رامون را به حمایت از" آمی آیالون" در انتخابات ریاست حزب کار و دخالت در امور داخلی این حزب متهم کرده اند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز در این رابطه به نقل از وزرای حزب کار اعلام کرد: عزل و انتصابهای اخیر در کابینه اولمرت بیانگر سرآغاز فروپاشی دولت اولمرت است.

وزرای حزب کار رژیم صهیونیستی معتقدند: اولمرت خطای فاحشی مرتکب شده است زیرا اعطای اختیارات سیاسی و امنیتی به رامون منجر به بروز اختلاف میان وزارتخانه های جنگ و امور خارجه خواهد شد.این وزرا همچنین رامون را فردی شیاد می دانند و بر این باورند که انتصاب وی در سمت معاون نخست وزیر، ثبات دولت را از بین خواهد برد.

تحلیلگران سیاسی پیش بینی می کنند که ورود رامون به عرصه سیاسی وقوع بحران میان احزاب کادیما وکار را در پی داشته باشد.