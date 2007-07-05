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۱۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۴

تصور جهانیان از بی برنامگی مسلمانان باید تغییر کند

کرج - خبرگزاری مهر : جهانیان مسلمانان را به عنوان بی برنامه ترین و بی مدیریت ترین کشورها می شناسند که باید با مطلعات عمیق در این خصوص دیدگاه آنان را تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در شهرستان کرج ظهر امروز در جمع مسئولان و نخبگان این شهرستان اظهار داشت: در حالی که بخش اعظمی از دین اسلام به بحث بصیرت و تفکر پرداخته است در حال حاضر بیشتر جهانیان مسلمانان را به عنوان بی برنامه ترین و بی مدیریت ترین افراد می شناسند.

حجت الاسلام دکتر محسن کازرونی وظیفه اصلی مسلمانان در قرن اخیر را اندیشیدن به مسائل مختلف علمی و ارائه برنامه هایی مدون و اصولی دانست و افزود: کسانی که تفکر و اندیشه می کنند و در جهات مختلف علمی به تحقیق و تفحص می پردازند و به دور از غرض ورزی علم را در جهان گسترش می دهند رسالت خود را در مقابل دین اسلام انجام داده اند و از راه پیامبر اکرم (ص) پیروی کرده اند.

وی مسائل علمی و اخلاقی را فراتر از مسائل جناحی و سیاسی دانست و تاکید کرد: جوانان فرهیخته ، استادان ، علما و مدیران باید با مشارکت یکدیگر برنامه ریزی های کلان را انجام دهند تا مدیریت صحیح به همراه برنامه ای اصولی در کشور پیاده شود.

کازرونی گسترش تعقل در بین افراد جامعه را پایه ای برای استحکام دین ذکر کرد و یادآور شد: بخش عظمی از کتاب قرآن مجید به مسئله علم و مزایای آن پرداخته است و می توان گفت همین امر یکی از دلایل ماندگاری دین محسوب می شود.

کد مطلب 512950

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