دو فدراسیون غیر المپیکی به مجمع کمیته ملی المپیک اضافه شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی درخواست دو فدراسیون ناشنوایان و بیماری‌های خاص برای اضافه شدن به مجمع کمیته ملی المپیک، از موارد مطرح در مجمع عمومی امروز یکشنبه این کمیته بود.

بررسی این موضوع در حالی به رای گذاشته شد که دو فدراسیون مورد نظر غیر المپیکی هستند و همین مسئله می‌تواند مشکل ساز شود.

در این رابطه صالحی امیری رئیس کمیته المپیک با حمایت از فدراسیون ناشنوایان و بیماری‌های خاص متقاضی رای مثبت اعضای مجمع شد مشروط به اینکه موضوع با کمیته بین المللی المپیک هم در میان گذاشته شود.

در همین رابطه محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک هم این‌طور عنوان کرد که پیش از انقلاب فدراسیون ناشنوایان عضو مجمع کمیته ملی المپیک بوده است.

در نهایت با رای مثبت اعضای مجمع کمیته ملی المپیک، فدراسیون ناشنوایان و بیماری‌های خاص عضو این مجمع شدند.