خوزستان امسال خسارت کمتری از باران شدید متحمل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار پیش از ظهر امروز در نشست مدیریت بحران استان خوزستان با اشاره به اینکه پیشنهاد اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های فاضلاب اهواز و بندر امام خمینی داده شده است، بیان کرد: از این اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان برای اهواز و ۵۰ میلیارد تومان برای بندر امام خمینی است.

نجار با اشاره به اینکه این اعتبار برای تصویب نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است، تصریح کرد: ۲۴ میلیارد تومان به شرکت آب و فاضلاب استان داده شد تا برای حل مشکلات آبگرفتگی و فاضلاب در مناطق مختلف خوزستان هزینه کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: از زمان سیل پارسال تاکنون کارهای زیر بنایی خوبی در حوزه مدیریت بحران استان خوزستان انجام شده است و در بارش شدید امسال شاهد خسارت‌های کمتری نسبت به سیل پارسال داشته‌ایم.

نجار گفت: یکی از رویکردهای مهم سازمان مدیریت بحران کشور پیشگیری از موقع حوادث است و برنامه‌ها این سازمان بر این اساس است.



وی بر حمایت مجلس و سایر دستگاه‌ها از سازمان مدیریت بحران کشور تاکید و افزود: اگر هزینه‌های که برای جبران خسارت‌ها زلزله و سیل برای پیشگیری می‌شد شاهد اینگونه حوادث در کشور نبودیم.