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۱۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۱

نخستین شبکه سرویس دهی خاک و نخاله در شمال تهران راه اندازی شد

برای حفظ و پاکسازی محیط زیست و جلوگیری از انباشت خاک و نخاله های ساختمانی در معابر عمومی، طرح جمع آوری پسماندهای ساختمانی با راه اندازی مدیریت سرویس دهی خاک و نخاله برای اولین بار در تهران اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح مدیریت خاک و نخاله با استفاده از خدمات پیمانکاران بخش خصوصی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران و زیر نظر اداره بازیافت منطقه راه اندازی و آماده ارائه خدمات به شهروندان در نواحی 9 گانه شهرداری منطقه یک شد.

این گزارش می افزاید: پسماندهای ساختمانی در زباله های شهری منجر به جمع آوری همزمان آنها از معابر و افزایش انباشت زباله ها، ایجاد مشکلات فنی، اقتصادی و زیست محیطی خاص برای شهرداری می شد که اجرای این طرح علاوه بر رفع مشکلات موجود ، در ساماندهی سیمای شهر نیز بسیار موثر است.

بر اساس این گزارش، شهروندان منطقه یک برای حمل خاک و نخاله ناشی از تعمیرات داخلی ساختمان می توانند با شماره 22713644، 22207135 و 8- 44090115 تماس گرفته و نشانی خود را اعلام کنند تا پیمانکاران با مراجعه به محل به جمع آوری خاک و نخاله ها اقدام کنند.

بر پایه این گزارش، خاک و نخاله های ساختمانی پس از جمع آوری به مراکز پردازش و مکان های فرآوری، هدایت و پس از انجام عملیات لازم به شن و ماسه تبدیل و به چرخه مصرف بازگردانده می شوند.

کد مطلب 512968

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