نخستین تمرین تیم ملی در مالزی برگزار شد / مصدومیت جزیی هاشمیان

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان فوتبال ایران از امروز تمرینات آماده سازی خود برای حضور درمسابقات جام ملت های آسیا را در مالزی دنبال کردند.

از ساعت 18 امروز به وقت کوالالامپور بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در یکی از زمین های فدراسیون فوتبال مالزی تمرینی پرنشاط را برگزار کردند.

در این تمرین تنها حسین کعبی غایب بود که برای عقد قرارداد با باشگاه لستر به انگلیس رفته است. او از فردا به جمع دیگر ملی پوشان فوتبال کشورمان در کوالالامپور می پیوندد.

کار آماده سازی تیم با دویدن و گرم کردن آغاز شد، در ادامه انجام بازی آقا وسط در قالب سه گروه در دستور کار بازیکنان قرار گرفت که در بین این مراحل ملزم به انجام حرکات کششی و نرمش بودند.

پس از آن بازیکنان به دو دسته خاکستری و نارنجی تقسیم شدند و به بازی فوتبال درون تیم پرداختند.

در حین تمرین امروز وحید هاشمیان دچار آسیب دیدگی از ناحیه مچ پای چپ شد و از ادامه کار کنار دیگر بازیکنان بازماند. با این حال پزشک تیم ملی از شرایط جسمانی هاشمیان ابراز رضایت کرد و گفت : مشکل خاصی هاشمیان را تهدید نمی کند و او می تواند با سلامت کامل از فردا در تمرینات حضور یابد.

تمرینات تیم ملی تا یک روز پیش از برگزاری بازی برابر ازبکستان در مجموعه زمین های فدراسیون فوتبال مالزی برگزار می شود . ملی پوشان فوتبال ایران روز قبل از برگزاری بازی اجازه برگزاری یک جلسه تمرین در زمین اصلی ورزشگاه بوکیت جلیل را خواهند داشت.