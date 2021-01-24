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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۵۳

صعود خرم‌آباد به مرحله نهایی دسته یک هندبال با حکم کمیته انضباطی

صعود خرم‌آباد به مرحله نهایی دسته یک هندبال با حکم کمیته انضباطی

کمیته انضباطی رای خود را در مورد شکایت تیم هندبال خرم‌آباد در خصوص بازی دو تیم آروین مهر شهرکرد و خاتم یزد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون هندبال، کمیته انضباطی این فدراسیون جهت رسیدگی به شکایت تیم هندبال خرم‌آباد در خصوص مسائل به وجود آمده در دیدار بین تیم‌های آروین مهر شهرکرد و خاتم یزد با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و رای خود را به شرح ذیل اعلام کرد:

با توجه به اعتراض تیم هندبال خرم آباد در خصوص بازی بین تیم‌های آروین مهر شهرکرد و خاتم یزد از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور در بخش آقایان، پس از طرح موضوع در جلسه کمیته انضباطی، قضیه تبانی محرز نگردید ولی با توجه به کم کاری تیم خاتم یزد که بازیکنان اصلی این تیم در روزهای پایانی مسابقات اردوی تیم را ترک کرده بودند و در این راستا حق تیم هندبال خرم آباد تضییع شده بود، لذا کمیته انضباطی با بررسی جمیع جهات مجوز صعود تیم هندبال خرم آباد را به همراه دیگر تیم‌های صعودکننده در گروه خود، پدافند تهران و آروین مهر شهرکرد صادر کرد.

مربی تیم خاتم یزد به دلیل کم کاری در اتفاقات پیش آمده سه ماه از حضور در کلیه فعالیت‌های هندبالی محروم شد.

کد مطلب 5129725

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