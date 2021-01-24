به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در جلسه هماهنگی جشنواره پرچمداران انقلاب اسلامی با موضوع نقش روحانیت در دفاع مقدس اظهار کرد: اولین و محوری‌ترین موضوع در تجلیل از پیشکسوتان، اعتقاد به ارزش‌ها و مبانی انقلاب و دفاع مقدس است و اگر اعتقاد راسخی پشت صحبت‌های ما وجود نداشته باشد، کار به جای نمی‌رسد و ابتر می‌ماند.

وی تصریح کرد: رسالت ما صرفاً ضبط و ثبت خاطرات شهدا و پیشکسوتان نیست، اگر چه این موضوع بسیار مهمی است اما چشم‌انداز ثبت و ضبط خاطرات شهدا این است که خودمان همانند فعالان دوران دفاع مقدس امروز پای کار انقلاب و جبهه‌ی مقاومت باشیم.

امام جمعه قزوین بیان کرد: دفاع مقدس گنجینه سبک زندگی دینی، ایمانی و اسلامی است و این فرهنگ غنی که فداکاری، اخلاص، ایمان و از خودگذشتگی در آن موج می‌زند می‌باید در جامعه فرهنگ شود و فقط به صورت کتاب و فیلم در قفسه‌ها باقی نماند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین شهیدان لشکری‌، بابایی‌، اسدی و همه شهدا را سرمایه‌های استان برشمرد و افزود: فرهنگ این عزیزان که حقیقتاً پشتوانه عظیم دینی، الهی و ایمانی دارد را می‌باید در جامعه نهادینه کنیم.