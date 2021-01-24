نرخ بیکاری در استان فارس به زیر ۷ درصد رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عنایت‌الله رحیمی در جلسه شورای اداری شهرستان تازه تأسیس بیضا، ضمن گرامیداشت ایام پیروزی انقلاب اسلامی، دهه فجر را نتیجه تکامل آگاهی ملت ایران نسبت به وضع موجود و پیگیری آرمان‌های و مطالبات خود دانست که منجر به تحول بنیادینی شد و انقلاب را آفرید.

وی با بیان این که دهه فجر سرآغاز پیروزی انقلاب اسلامی است و این انقلاب چله و تکامل خود را طی کرده است، افزود: هر روز آگاهی‌های مردم ایران افزایش می‌یابد و ما باید پاسخگوی مطالبات بحق مردم باشیم تا نظام مقدس جمهوری اسلامی را استمرار دهیم؛ همانگونه که استقرارش را مردم عزیز تضمین کردند.

او با اشاره به این که جمهوری اسلامی با همت مردم و تلاش دولتمردان در دهه‌های آینده به اهداف متعالی خود دست پیدا می‌کند، افزود: امکانات قبل از دهه ۶۰ بسیار ناچیز بود و امروز در زمینه راه سازی، برق، آب، گاز، سرانه آموزشی و ورزشی اقدامات بسیار زیادی انجام شد و تقاضای امروز روستاییان، اینترنت پرسرعت است؛ البته شأن مردم بسیار بالاست و استحقاق بیش از آنچه برایشان فراهم کرده‌ایم را دارند.

وی با تاکید بر این که در چارچوب اقتصاد مقاومتی و گام دوم حرکت می‌کنیم و تکیه بر توان داخلی داریم، گفت: از هر روزنه‌ای برای شکستن تحریم‌ها استفاده می‌کنیم و وظیفه هر دولتمرد و سیاستمداری است تا برای کاستن از فشارهای اقتصادی بر مردم تلاش کند.

استاندارفارس با اشاره به این که بدون پرداختن به حاشیه‌ها تلاش کرده ایم، متن و اصل مشکلات مردم را پیگیری کنیم، گفت: نرخ بیکاری استان از ۱۶.۹ در سال ۹۲ به زیر ۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است و بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی و اقتصادی در دهه فجر سال گذشته افتتاح کردیم و امسال نیز در همین حدود طرح و پروژه افتتاح خواهد شد.

رحیمی با بیان این که در هر چهار گوشه استان فارس فعالیت‌های راهسازی در حال انجام است، ضمن تاکید بر پیگیری برای تسریع بیشتر در ساخت آزادراه شیراز-اصفهان، افزود: طرح‌های ریلی بزرگی مانند راه آهن اقلید به یزد که ۴ ساعت سفر به مشهد را کاهش می‌دهد به زودی به بهره برداری خواهد رسید و جاده طریق الرضا نیز که شرق و غرب کشور را به هم اتصال می‌دهد در دست اجرا است.

او با اشاره به این که اجرای طرح‌های عمرانی حال آنکه ۵۰ درصد از درآمد کشور را که فروش نفت است، متوقف شده است، گفت: بیشترین محصول صادراتی استان فارس فولاد است که از هفته پیش تحریم شده است.

رحیمی با بیان این که بزرگ‌ترین کارخانه آلومینیوم ابتدای سالجاری در شهرستان لامرد به بهره برداری رسید و رتبه جهانی ایران را در تولید شمش آلومینیوم، از ۱۸ به ۱۴ کاهش داد، گفت: کارخانه کربنات سدیم که اخیراً فاز توسعه آن گلنگ زنی شد نیز بزرگ‌ترین تولید کننده خاورمیانه است.

استاندار فارس با اشاره به این که فارس دارای ۱۰ کارخانه سیمان است که چهار واحد در دولت تدبیر و امید ساخته شده، افزود: از سه کارخانه فولاد فعال در فارس ۲ واحد بهره برداری شده و در حال توسعه و یک واحد در حال اجراست.

رحیمی با بیان این که سال ۹۲، تعداد شرکت‌های دانش بنیان استان فارس حدود ۵۷ شرکت بود، گفت: هم اکنون ۱۰۸۹ شرکت دانش بنیان و فناور در استان فارس فعال است و جوانان انقلابی و متخصص تحولی در حوزه دانش بنیان برای این استان و کشور ایجاد کرده اند.

وی با بیان این که اعتبارات و امکانات مناسبی برای رفع کاستی‌های شهرستان تازه تأسیس بیضا اختصاص یافته است، افزود: خدمات زیربنایی فراوانی در این شهرستان صورت گرفته است و برای توسعه فرهنگی این شهرستان نیز تلاش زیادی صورت گرفته و تأمین زمین مصلا، توسعه کتابخانه و دانشگاه از جمله این فعالیت‌ها است.

استاندار فارس با تاکید بر این که بیضا دارای ظرفیت‌های بسیار خوب و مردم متدین و با فرهنگ است، گفت: تصمیمات جمعی شوراهای روستایی بیضا بسیار مؤثر است و در سطح شهرستان تحول خوبی ایجاد می‌کند که این رویکرد توجه به منافع جمعی، باید در همه حوزه‌های شهرستان به کار گرفته شود.