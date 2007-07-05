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۱۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۲

اتاق فکر شهرستان کرج آغاز به کار کرد

کرج - خبرگزاری مهر : اتاق فکر شهرستان کرج از ظهر امروز فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون استاندار تهران و فرماندار کرج ظهر امروز در جمع مدیران و اعضای اتاق فکر اظهارداشت: بسترسازی مناسب جهت شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری، ایجاد فضای مناسب جهت توسعه هم اندیشی و کارگروهی، توسعه دانش و مهارت تصمیم گیرندگان در حوزه شهرستان، کمک به ارتقا سطح فکری شهروندان، بررسی و شناخت چالش های پیش رو و ارائه راهکار و کمک به نهادینه کردن دانایی محوری در سطح شهرستان از اهداف مهم تشکیل اتاق فکر است.

احمد ضیایی، شناسایی و استفاده از منابع انسانی و دانشی، پاسخگویی به نیازمندی های فکری سازمان ها، ایجاد جامع ترین پیشنهادات در راستای تحقق مدیریت مشارکتی و مشورتی، ایجاد بانک ایده های تازه و فرصت سازی مناسب جهت سرمایه گذاری و ارائه راهکارهای اجرایی جهت ایجاد شغل در فضای رقابتی را از دیگر اهداف تشکیل و راه اندازی این اتاق اعلام کرد.

وی افزود: اتاق فکر در حال حاضر دارای 6 کارگروه تخصصی و یک کمیته راهبردی است و در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی به تحقیق و مطالعات کارشناسی می پردازد.

این مسئول تاکید کرد: اتاق فکر باید به دور از جنجال های سیاسی و استفاده حزبی تنها به حل مشکلات و مسائل شهروندان بپردازد و برنامه های مدون و دراز مدتی را تدوین کنند.

ضیایی از تمامی نخبگان، فرهیختگان، استادان دانشگاه، دانشجویان ممتاز و شهروندان دارای طرح های نوین خواست تا برای مشارکت به اتاق فکر شهرستان که با کمک فرمانداری کار خود را آغاز کرده است، مراجعه کنند.
کد مطلب 512990

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