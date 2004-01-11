چندتن از وزيران دولت ايران در اعتراض به رد صلاحيتها استعفاء مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه لحظاتي پيش به نقل از يك منبع نزديك به محمد خاتمي رئيس جمهور ايران ضمن اعلام اين خبر نوشت: هفت يا هشت تن از وزراي دولت استعفاء نامه خود را آماده كرده اند. اين وزراء در اعتراض به رد صلاحيت برخي از نامزدهاي انتخاباتي استعفاء خواهند كرد.

اين منبع كه خواست نامش فاش نشود از اعلام اسامي اين وزراء خودداري كرد.

.