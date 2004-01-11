به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه لحظاتي پيش به نقل از يك منبع نزديك به محمد خاتمي رئيس جمهور ايران ضمن اعلام اين خبر نوشت: هفت يا هشت تن از وزراي دولت استعفاء نامه خود را آماده كرده اند. اين وزراء در اعتراض به رد صلاحيت برخي از نامزدهاي انتخاباتي استعفاء خواهند كرد.
اين منبع كه خواست نامش فاش نشود از اعلام اسامي اين وزراء خودداري كرد.
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خبرگزاري فرانسه ادعا كرد
چندتن از وزيران دولت ايران در اعتراض به رد صلاحيتها استعفاء مي كنند
چندتن از وزراي دولت ايران در اعتراض به اقدام اخير محافظه كاران براي ردصلاحيت تعداد كثيري از اصلاح طلبان در انتخابات پارلماني ماه آينده تهديد به استعفاء كردند.
به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه لحظاتي پيش به نقل از يك منبع نزديك به محمد خاتمي رئيس جمهور ايران ضمن اعلام اين خبر نوشت: هفت يا هشت تن از وزراي دولت استعفاء نامه خود را آماده كرده اند. اين وزراء در اعتراض به رد صلاحيت برخي از نامزدهاي انتخاباتي استعفاء خواهند كرد.
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