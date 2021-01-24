آمار ابتلای به کرونا در حال افزایش است/پروتکل ها همچنان رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ثمینی شامگاه یکشنبه در سخنانی ضمن تقدیر از همکاری گسترده مردم در مهار کرونا اظهار داشت: در ماههای گذشته خوشبختانه با مراعات بسیار خوبی که مردم در سطح استان داشتند، ما توانستیم با همت و کمک بازاریان و اصناف و همه اقشار، وضعیت بیماری کرونا را به خوبی مدیریت کنیم.
وی در خصوص وضعیت کنونی بیماری کرونا در استان گفت: در حال حاضر ۶ شهرستان لرستان در وضعیت آبی و ۵ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان افزود: متأسفانه با توجه به گزارشات دریافت شده و همچنین از طریق فضای مجازی مشاهده میشود برخی از افراد با عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و حضور در مراسم مختلف و تشییع جنازه و سایر مسائل مشابه که منجر به تشکیل اجتماعات میشود، آمار مبتلایان به کرونا در حال زیاد شدن است که از مردم نجیب لرستان میخواهم که صبوری به خرج داده و همچنان مراعات کنند.
ثمینی در خصوص احتمال از سرگیری محدودیتهای کرونایی گفت: چنانچه وضعیت تغییر کند و از آبی به زرد و از زرد و نارنجی به قرمز تغییر کنیم مجدداً مجبوریم محدودیتها را افزایش دهیم.
وی از مردم لرستان خواست همانگونه که تاکنون به نحو عالی همکاری لازم را اعمال داشتهاند، در این ایام هم مراعات کنند تا انشاالله وضعیت ما روز به روز به سمت بهبودی پیشرفت کند.
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