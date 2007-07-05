جبهه دموکراتیک فلسطین مذاکره را تنها راه حل بحران داخلی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، "نایف حواتمه" در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم بر ضرورت اجرای مفاد سند آشتی ملی فلسطین که در سال 2006 میلادی توسط همه گروههای فلسطینی از جمله جنبش های حماس و فتح امضا شد، تاکید کرد.

حواتمه گفت: بازگشت به مذاکرات نیازمند بازگشت اوضاع غزه و تلاش همه کشورهای عربی در نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در 19 ژوئن در "قاهره" پایتخت مصر برای حل مشکل است.

حواتمه خواستار تصحیح اشتباهات از سوی همه گروههای فلسطینی و بازگرداندن اوضاع به گذشته و تمرکزبر مقاومت در برابر اشغالگران شد.

دبیرکل جبهه دموکراتیک در ادامه با استقرار نیروهای بین المللی در نوار غزه مخالفت کرد و آن را دخالت در امور داخلی فلسطین دانست.

حواتمه تاکید کرد که چنین امری زمینه دخالت رژیم اسرائیل و آمریکا در امور داخلی فلسطین را هموار و زیان بزرگی به مقاومت، انتفاضه و گروههای ملی فلسطینی وارد می کند.

برپایه این گزارش، وی با هشدار به همه طرف های خارجی اعم از اسلامی، عربی و غیره گفت : دخالت در نوار غزه باعث هموار شدن زمینه برای حملات بیشتر اسرائیلی ها به کرانه باختری و نوار غزه می شود. وی تاکید کرد: در سند آشتی ملی فلسطین همه راهکارها برای حل مشکلات فلسطین درج شده است.