هیچ نیروی کار اهل لرستان در پتروشیمی هگمتانه حضور ندارد

حمیدرضا متین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چه ربطی دارد که کارگران بومی یا غیربومی باشند، کار ما با سرمایه گذاران است.
وی با بیان اینکه چنین حرکات رسانهای به اقتصاد استان ضربه میزند، ادامه داد: سرمایه گذاری که پول بیاورد در این استان و برای مردم شغل ایجاد کند دستش را میبوسیم.
رئیس سازمان صمت استان همدان با بیان اینکه منتهی شما نمیگذارید یک گروه افراد نیازمند سرکار بروند، ادامه داد: این چه حرکتی است که برخی رسانهها انجام میدهند؟ من به عنوان رئیس سازمان برای کسی که در استان پول میگذارد دستش را هم می بوسم.
متین با تاکید بر اینکه مهم سرمایه گذاری است، اضافه کرد: چه فرقی میکند کارگر از کجا باشد؟ البته عمدتاً بومی هستند، همه کارگرها این شرکت پتروشیمی از استان جذب شدهاند.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذار این پروژه یعنی علاقه بندیان بومی همدان است، گفت: ربرخیرسانهها با این حرفها به استان ضربه میزنند.
متین با تاکید بر اینکه باید از سرمایه گذار حمایت کرد، افزود: طیفی را ایجاد کنید تا سرمایه گذاری به استان میآید را مورد حمایت قرار دهیم، باید از کوچکترین ضربه به سرمایه گذار پرهیز کنیم.
رئیس سازمان صمت استان همدان با اشاره به اینکه به جای پرسش سوال از بومی بودن یا نبودن باید از ظرفیت این پروژه سوال کنید، اظهار کرد: باید پرسیده شود که آیا این پروژه را ادامه میدهند یا نمیدهند.
وی با بیان اینکه اداره کار به نیرو برای کار به ما معرفی نمیکند، بلکه به شرکت معرفی میکند، افزود: کارگران شرکت عمدتاً بومی هستند، ولی مهندسین باید دوره دیده باشند.
متین با تاکید بر عدم استفاده از نیروی کار لرستانی در این پتروشیمی، گفت: نیروی کار لرستانی اصلاً در این مجموعه نداریم، حتی یک لرستانی هم آنجا حضور ندارد، سه تا از مهندسین دوره دیده از همدان بودند.
وی با بیان اینکه ظرفیت ایجاد اشتغال این پتروشیمی هفت برابر ظرفیت فعلی است، گفت: ما مجبور بودیم که از پتروشیمی جم و اروند افراد دوره دیده و با تجربه بیاوریم.
رئیس سازمان صمت استان همدان شرایط تولید را عالی عنوان کرد و گفت: وضعیت تولید و کیفیت بسیار عالی است، در حال حاضر محصولات پیش فروش شده است.
وی ادامه داد: تأمین مواد اولیه با دستور مستقیم رئیس جمهور صورت میگیرد، همچنین دنبال آن هستیم که زمین روبهروی کارخانه را تغییر کاربری داده و به امید خدا مجوز طرح توسعه کارخانه پتروشیمی هگمتانه را بگیریم.
متین با اشاره به اینکه تا تابستان سال آینده طرح توسعه آن را نیز کلنگ زنی میکنیم، افزود: این مجموعه پنجمین واحد در دنیا و اولین واحد پیویسی پزشکی در کشور است.
رئیس اداره صمت در پایان خاطرنشان کرد: کارگرانی که مشغول کار هستند اکثراً همدانی هستند حالا شاید شناسنامه آنها همدانی نباشد ولی چندین سال هست که ساکن همدان هستند.
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