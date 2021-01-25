۳.۸ میلیارد تومان صدقه توسط مردم استان سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسعودیان راد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد استان سمنان، ضمن بیان اینکه در ۹ ماهه نخست سال جاری مردم این استان سه میلیارد و ۸۰۸ میلیون تومان صدقه داده‌اند، بیان کرد: صدقات جمع‌آوری‌شده صرف امور محرومان جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه صدقات پرداختی طی ماهه‌های اخیر توسط مردم استان سمنان در سرفصل‌های مختلف حمایتی مددجویان و نیازمندان هزینه شده است، ابراز کرد: ۶۶ درصد از مجموع مشارکت‌های مردمی در حوزه حمایت هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه ۱۵ درصد کمک به پرداخت فرانشیز و خدمات ویژه درمان مددجویان استان شده است، گفت: سه درصد از این بخش در ارائه خدمات ویژه به سالمندان، ۲۰ درصد کمک به امر ازدواج و ۲۰ درصد پرداخت کمک‌های ضروری صرف و هزینه شده است.

مسعودیان‌راد با بیان اینکه هشت درصد از صدقات پرداختی ۹ ماهه نخست سال صرف تأمین لوازم زندگی مددجویان و همچنین کمک‌هزینه تحصیلی دانش آموزان و کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان و طلاب علوم دینی شده است، تاکید کرد: ۱۴ درصد از مجموع مشارکت‌های مردمی در بخش صدقات به حوزه فرهنگی اختصاص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از مجموع مشارکت‌های مردمی در قالب کمک به تعمیر، تکمیل و بازسازی مسکن مددجویان اختصاص یافته است، تاکید کرد: ۱۰ درصد دیگر صدقات پرداختی مردم در سایر بخش‌های حمایتی از جمله تعامل با مراکز اقتصادی و اجتماعی برای جلب و جذب مشارکت‌های مردمی با هدف کمک به نیازمندان هزینه می‌شود تا مجموعه‌ای کامل از خدمات با صدقات پرداختی مردم به مددجویان کمیته امداد ارائه شود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان درباره راه‌های مشارکت مردم به خصوص در ایام کرونا و به صورت غیرحضوری، بیان کرد: مردم استان سمنان می‌توانند وجوه نقدی خود را با شماره‌گیری سامانه آنی پرداخت #۰۲۳۸۸۷۷، شماره‌حساب ۰۱۰۲۳۱۸۴۶۳۰۰۹ و یا شماره کارت ۶۹۸۴-۹۰۱۷-۶۹۱۹-۶۰۳۷ نزد بانک صادرات پرداخت کنند.

مسعودیان راد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، درباره سرانه صدقه در سطح استان سمنان و با بیان اینکه این استان از وضعیت خوبی در سطح کشور برخوردار است، گفت: طی محاسبات ۹ ماهه نخست سال جاری هر شهروند سمنانی روزانه ۲۰ تومان و ماهانه نزدیک به ۶۰۰ تومان صدقه می‌دهد.