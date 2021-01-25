محمدتقی ایرانی در حاشیه غبارروبی گلزار شهدای خارگ در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارگ به عنوان یکی از مراکز حیاتی و شریان اصلی اقتصاد ایران اسلامی بشمار میرود.
وی افزود: شرکت جلسه شورای تأمین و اداری این بخش ویژه، با خانواده معزز شهدا، بازدید از تأسیسات انرژی کشور و همچنین نشست هماندیشی با معتمدین و فعالین جزیره خارک از برنامههای سفر یکروزه به خارگ است.
تهرانی تصریح کرد: امنیت بسیار خوبی در جزیره حکم فرماست و این نشان از همدلی و همگرایی مردم و مسئولین است که باید قدر این همدلی و همگرایی دانسته شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: اتحاد اهل تشیع و تسنن این جزیره به عنوان نگینی در خلیج همیشه فارس میدرخشد، مشکلات و مسائل این جزیره باید با نگاه زیرساختی و برنامهریزی و زمانبندی به سرانجام برسد.
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